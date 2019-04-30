Полезный лайфхак, который особенно пригодится забывчивым и неопытным водителям, прислал читатель «За рулем».

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Многие водители забывают про затянутый ручник, несмотря на горящую сигнальную лампу.

Можно подключить зуммер, но вряд ли кому-то понравится постоянный писк на парковке при пущенном двигателе.

Предлагаю простейшую схему: зуммер просигнализирует, только когда водитель собирается трогаться и выжимает сцепление. Для этого на педаль сцепления устанавливаем выключатель — такой же, как на педали тóрмоза, - и через него параллельно лампе подключаем зуммер.

А. Кириченко, Ростовская область

Приз автору совета — органайзер Heyner Organizer компании Heyner.

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Фото: А. Кириченко