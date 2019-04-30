Многие водители забывают про затянутый ручник, несмотря на горящую сигнальную лампу.
Можно подключить зуммер, но вряд ли кому-то понравится постоянный писк на парковке при пущенном двигателе.
Предлагаю простейшую схему: зуммер просигнализирует, только когда водитель собирается трогаться и выжимает сцепление. Для этого на педаль сцепления устанавливаем выключатель — такой же, как на педали тóрмоза, - и через него параллельно лампе подключаем зуммер.
А. Кириченко, Ростовская область
Приз автору совета — органайзер Heyner Organizer компании Heyner.
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Полное собрание советов бывалых водителей вы найдете по этой ссылке.
Читать комментарии (5)