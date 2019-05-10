Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?

Сегодня мне кажется, что выросшие пацаны — от покупателей машин до их производителей — во многом так пацанами и остались. Потому что упомянутые циферки на спидометрах далеко убежали от тех, которые разрешены Законом — и не только российским. Более того, реальные возможности машины в большинстве случаев сильно отстают от обещанной спидометром: дескать, скорость принудительно ограничена… И это вполне объяснимо: с ростом обещанной максималки на каждый десяток км/ч производителя ждут резко нарастающие сложности по части шин, тормозов, охлаждения и, конечно же, безопасности. В единичные суперкары типа Bugatti все это можно внедрить: покупатели таких машин на ценники все равно не смотрят. Но для крупносерийного производства массовых моделей рост стоимости может стать смертным приговором. Однако уменьшать циферки никому не хочется: пусть радуют публику.
Шаг, на мой взгляд, очень рискованный. Вспомним психологию пацанов, изучающих спидометры: если циферки скромные, то и машина плохая… Современный покупатель тоже может недовольно сказать «Фи — мало!» и повернуться в сторону других марок, которые никаких скоростных ограничений пока что не вводили.
Впрочем, грядущее ограничение может быть вызвано и иными, меркантильными соображениями. Искусственно занижая максималку, производитель тем самым развязывает себе руки по части комплектации автомобиля! Теперь и шины, и тормоза, и все остальное вовсе не обязаны обеспечивать безопасную езду на скоростях за 200 км/ч. А коли так, то можно ставить на конвейере то, что попроще и подешевле в производстве.
По какой цене в итоге получит автомобиль потребитель — дело темное. Я не верю, что машины подешевеют.
И еще интересно, кто станет вторым решившимся на подобный шаг? И станет ли?
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