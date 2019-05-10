Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?

Некоторые известные автопроизводители ограничивают максимальную скорость своих автомобилей с помощью электроники на отметке 250 км/ч. Зачем, если до такой скорости попросту негде разогнаться легально? А некоторые фирмы пошли еще дальше... Эксперт «За рулем» знает, к чему приведут все эти самоограничения.

Своеобразным «Диснейлендом» моего детства были открытые автостоянки близ дипломатических и торговых представительств соседей по планете. Милиционеры, охранявшие их, почти никогда не прогоняли пацанов, с восторгом заглядывающих в салоны ненашенских авто. А нас, в первую очередь, интересовала оцифровка спидометров. У какой машины циферки побольше, та, понятное дело, и лучше!

Сегодня мне кажется, что выросшие пацаны — от покупателей машин до их производителей — во многом так пацанами и остались. Потому что упомянутые циферки на спидометрах далеко убежали от тех, которые разрешены Законом — и не только российским. Более того, реальные возможности машины в большинстве случаев сильно отстают от обещанной спидометром: дескать, скорость принудительно ограничена… И это вполне объяснимо: с ростом обещанной максималки на каждый десяток км/ч производителя ждут резко нарастающие сложности по части шин, тормозов, охлаждения и, конечно же, безопасности. В единичные суперкары типа Bugatti все это можно внедрить: покупатели таких машин на ценники все равно не смотрят. Но для крупносерийного производства массовых моделей рост стоимости может стать смертным приговором. Однако уменьшать циферки никому не хочется: пусть радуют публику.

начиная с 2020 года в новых моделях этой марки не должно погибнуть ни одного человека. А одними лишь супертехнологиями этого, мол, не добиться. Поэтому шеф Volvo Хокан Самуэльссон надеется, что примеру его компании последуют и другие производители. «Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км/ч», говорит глава Volvo.

Шаг, на мой взгляд, очень рискованный. Вспомним психологию пацанов, изучающих спидометры: если циферки скромные, то и машина плохая… Современный покупатель тоже может недовольно сказать «Фи — мало!» и повернуться в сторону других марок, которые никаких скоростных ограничений пока что не вводили.

Впрочем, грядущее ограничение может быть вызвано и иными, меркантильными соображениями. Искусственно занижая максималку, производитель тем самым развязывает себе руки по части комплектации автомобиля! Теперь и шины, и тормоза, и все остальное вовсе не обязаны обеспечивать безопасную езду на скоростях за 200 км/ч. А коли так, то можно ставить на конвейере то, что попроще и подешевле в производстве.

По какой цене в итоге получит автомобиль потребитель — дело темное. Я не верю, что машины подешевеют.

И еще интересно, кто станет вторым решившимся на подобный шаг? И станет ли?