Какое масло выбрать, чтобы сэкономить на топливе

«За рулем» объясняет, стоит делать упор на меньший расход топлива или на ресурс двигателя.

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Экспериментировать можно до бесконечности. Тем более что использование различных масел действительно меняет поведение мотора. Однако же первоочередным ограничителем фантазии экспериментатора является наличие одобрения производителя мотора. И только в тех случаях, когда производитель указывает на возможность использования нескольких вариантов моторных масел, можно прикидывать плюсы и минусы для вашего двигателя.

К примеру, если автопроизводитель разрешает использовать высокозольные масла (ACEA A3/B3, A3/B4) четырех классов вязкости SAE 0W-30; 0W-40; 5W-30 и 5W-40, то владелец автомобиля может выбрать один вариант, исходя из личных соображений.

Понятно, что вы хотите максимально долго ездить на своей машине, — для повышения ресурса мотора нужно максимально увеличить несущую способность масляной пленки. Этому способствуют более вязкие масла: в данном случае — 5W-30 или 0W-30.

Если вы проживаете в холодном регионе, то имеет смысл обратить основное внимание на низкотемпературные свойства масла 0W-30 или 0W-40.

А вот пытаться улучшить экономичность, заливая, например, менее вязкое 0W-16, нельзя: мотор, не рассчитанный на такую «водичку», может помереть.

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