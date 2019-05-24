Какое масло выбрать, чтобы сэкономить на топливе

Экспериментировать можно до бесконечности. Тем более что использование различных масел действительно меняет поведение мотора. Однако же первоочередным ограничителем фантазии экспериментатора является наличие одобрения производителя мотора. И только в тех случаях, когда производитель указывает на возможность использования нескольких вариантов моторных масел, можно прикидывать плюсы и минусы для вашего двигателя.
К примеру, если автопроизводитель разрешает использовать высокозольные масла (ACEA A3/B3, A3/B4) четырех классов вязкости SAE 0W-30; 0W-40; 5W-30 и 5W-40, то владелец автомобиля может выбрать один вариант, исходя из личных соображений.
Понятно, что вы хотите максимально долго ездить на своей машине, — для повышения ресурса мотора нужно максимально увеличить несущую способность масляной пленки. Этому способствуют более вязкие масла: в данном случае — 5W-30 или 0W-30.
Если вы проживаете в холодном регионе, то имеет смысл обратить основное внимание на низкотемпературные свойства масла 0W-30 или 0W-40.
А вот пытаться улучшить экономичность, заливая, например, менее вязкое 0W-16, нельзя: мотор, не рассчитанный на такую «водичку», может помереть.
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