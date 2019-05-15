Судя по комментариям на сайте, это очень интересует автовладельцев.

— Какой смысл в тестах новых шин? Покатайте их 10–20 тысяч ­километров, а там видно будет, кто есть кто.

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—Смысл тестов, — отвечает руководитель шинной группы «За рулем» Сергей Мишин, — прямой: выяснить, какими характеристиками обладают шины. То, что вы предлагаете оценить, называется изменением характеристик в процессе эксплуатации. Согласен, проведение дополнительных тестов шин с пробегом 10 000, 20 000, 30 000 и 40 000 км дало бы более полную картину. Однако результаты сравнения будут справедливы лишь для тех шин, которые эксплуатировались в одних и тех же условиях и режимах — шинники используют термин «одинаковая история».

Чтобы обеспечить нескольким комплектам шин одинаковую историю, нужно провести пробеговые испытания, именуемые «конвоем». В одной группе участвует не более четырех автомобилей, которые следуют один за другим след в след, с одинаковыми ускорениями и замедлениями. Но даже не каждый производитель шин может позволить себе эти дорогие испытания. Сравнивать же шины, набегавшие километры в разных условиях, некорректно.

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