Говорите правильно: А/ч или кВт/ч — в чем разница?

«За рулем» объясняет, как не запутаться в ваттах, киловатт-часах и прочих электрических единицах.

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Чемпион среди современных технических дуростей по частоте использования на сайтах и в рекламе — ампер, поделенный на час. Каждый второй «аккумуляторный» сайт почему-то измеряет запас энергии в батареях именно в таких единицах: А/ч! Впрочем, сейчас в моде и другая похожая глупость: кВт/ч. В таких единицах неучи разных мастей время от времени пытаются измерить то ли мощность, то ли расход энергии.

Как, например, понять вот такой пассаж: «Новый двигатель имеет мощность 60 кВт/ч»? Или вот такой: «Новая установка расходует всего 500 кВт»?

Тем, кому действительно не хочется блуждать в трех электрических соснах, напоминаем следующее:

В ваттах (Вт) измеряют мощность Р. 

В джоулях (Дж) измеряют энергию W. Кроме того, ее же часто измеряют в киловатт-часах (кВт·ч)

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Говорите правильно: что мощнее — двигатель или силовой агрегат?
Мощность — это работа, которую может совершить устройство в единицу времени. Если у лампы указана мощность 100 Вт, то она не изменится ни за час, ни за год. Если захочется прикинуть, сколько придется заплатить за энергию, которую скушает такая лампа, нужно ее мощность умножить на время работы. Если речь идет, к примеру, о сутках, то получится 2,4 кВт·ч. Прикиньте стоимость одного киловатт-часа — и можете оплачивать.

А вот что получится, если мощность поделить на время, не известно никому…

Примерно то же относится к надписям А/ч на батареях. Напоминаем: 1Кл = 1А×1с. Иными словами, сила тока, измеряемая в амперах, — это скорость кулонов, несущихся по проводам. Что означает надпись А/ч, не сможет объяснить никто. Может быть, некое ускорение зарядов? Но некоторые люди искренно полагают, что в таких единицах измеряют… емкость АКБ!

Короче говоря, увидев где-то надписи кВт/ч или А/ч, не читайте дальше. И не покупайте приборы с таким описанием: их производители не разбираются в технике. Или разбираются, но считают, что вы не разбираетесь и вам можно впарить все подряд.

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