Pajero Sport или новый L200? Выбираем авто под задачи Совсем недавно в салонах дилеров марки Mitsubishi появился обновленный пикап L200. Японцы выставили его напоказ на беговом фестивале Rosa Run в сочинском Роза Хуторе. И даже предложили прокатиться. Возьмем-ка Pajero Sport и устроим «проходимцам» очную ставку! Hyundai Santa Fe с пробегом: все его болячки Большая, незатейливая и неприхотливая машина пользовалась высоким спросом у россиян. Какие комплектации кроссовера доставят меньше проблем новому владельцу Санты, выяснил эксперт «За рулем». Тест Rolls-Royce Cullinan — в приподнятом настроении Представим себе такую ситуацию: ваша яхта сломалась, а запланирована рыбалка... Тут и пригодится новый внедорожник Cullinan.