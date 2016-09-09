Как, например, понять вот такой пассаж: «Новый двигатель имеет мощность 60 кВт/ч»? Или вот такой: «Новая установка расходует всего 500 кВт»?
Тем, кому действительно не хочется блуждать в трех электрических соснах, напоминаем следующее:
В ваттах (Вт) измеряют мощность Р.
В джоулях (Дж) измеряют энергию W. Кроме того, ее же часто измеряют в киловатт-часах (кВт·ч)
А вот что получится, если мощность поделить на время, не известно никому…
Примерно то же относится к надписям А/ч на батареях. Напоминаем: 1Кл = 1А×1с. Иными словами, сила тока, измеряемая в амперах, — это скорость кулонов, несущихся по проводам. Что означает надпись А/ч, не сможет объяснить никто. Может быть, некое ускорение зарядов? Но некоторые люди искренно полагают, что в таких единицах измеряют… емкость АКБ!
Короче говоря, увидев где-то надписи кВт/ч или А/ч, не читайте дальше. И не покупайте приборы с таким описанием: их производители не разбираются в технике. Или разбираются, но считают, что вы не разбираетесь и вам можно впарить все подряд.
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Читать комментарии (24)