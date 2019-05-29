А что будет, если поставить аккумулятор большей емкости? Ничего!

«За рулем» продолжает развенчивать мифы, которые бытуют среди автовладельцев.

«Штатную батарею нельзя заменить подходящей по размеру, но с большей емкостью!» Обычно распространители подобных слухов выдвигают следующую «теорию»: мол, если установить батарею, скажем, в 60 Ач вместо штатных 45 Ач, то такая АКБ будет постоянно недозаряжаться, а потому рано выйдет из строя.

Но объяснить, что конкретно помешает такой батарее зарядиться полностью, никто не может: ведь никаких помех для заряда не существует. Задача генератора — возвращать батарее потраченные ампер-часы. Если, например, во время стоянки с выключенным мотором вы потратили 4 Ач, то именно столько и нужно вернуть в АКБ. А надпись на ее этикетке никакой роли при этом, естественно, не играет.

Есть очень простая аналогия с бензобаком. Если вы установили на машину бензобак емкостью 75 литров вместо штатных 55 (так в свое время делали владельцы машин семейства ГАЗ-24), то это вовсе не означает, что теперь вы все время будете ездить с полупустым баком! Заливайте столько, сколько потратили, — только и всего…

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