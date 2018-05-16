Зачем нужны тесты АКБ на предельных режимах? — Все из-за наших морозов

Кстати, имейте в виду, что пусковые провода часто оказываются бесполезны.

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А что будет, если поставить аккумулятор большей емкости? Ничего!
Производители аккумуляторов всегда проводят испытания своей продукции на предельных токах, часто невостребованных на практике. «За рулем» рассказывает, зачем это делается.

Если бы токи в сотни ампер были невостребованными в действительности, производителям АКБ жилось бы гораздо легче. Но так могут рассуждать разве что обитатели жарких стран, где стартеры легко проворачивают коленчатые валы в любое время года, потребляя при этом от батарей сравнительно небольшую энергию.

А вот когда масло густеет так, что стартер вообще еле шевелится, он как раз и потребляет максимально возможный ток. Этому порой способствует и залитое с лета масло, которое «некогда поменять». Кстати говоря, продаваемые пусковые провода в таких случаях обычно бесполезны: их изготовители пишут на упаковке завлекающие надписи типа 800 А, а внутри вы находите смешные проводки с тонкими жилами внутри. Замерший двигатель они не пустят.

Следует также отметить, что заявленный ток, который мы постоянно проверяем в наших экспертизах, многое говорит о качестве проверяемой батареи. Чем он больше, тем меньше ее внутреннее сопротивление и тем ниже потери энергии.

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