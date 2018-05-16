Кстати, имейте в виду, что пусковые провода часто оказываются бесполезны.

Производители аккумуляторов всегда проводят испытания своей продукции на предельных токах, часто невостребованных на практике. «За рулем» рассказывает, зачем это делается.

Если бы токи в сотни ампер были невостребованными в действительности, производителям АКБ жилось бы гораздо легче. Но так могут рассуждать разве что обитатели жарких стран, где стартеры легко проворачивают коленчатые валы в любое время года, потребляя при этом от батарей сравнительно небольшую энергию.

А вот когда масло густеет так, что стартер вообще еле шевелится, он как раз и потребляет максимально возможный ток. Этому порой способствует и залитое с лета масло, которое «некогда поменять». Кстати говоря, продаваемые пусковые провода в таких случаях обычно бесполезны: их изготовители пишут на упаковке завлекающие надписи типа 800 А, а внутри вы находите смешные проводки с тонкими жилами внутри. Замерший двигатель они не пустят.

Следует также отметить, что заявленный ток, который мы постоянно проверяем в наших экспертизах, многое говорит о качестве проверяемой батареи. Чем он больше, тем меньше ее внутреннее сопротивление и тем ниже потери энергии.

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