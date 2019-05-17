Короткий тест на возраст: вы застали вторую пробку в бензобаке?

Можно ли отбить несправедливый штраф? Можно! Вот пример

Каждый водитель, живущий в большом городе, наверняка хоть раз попадал под камеры видеофиксации. Одна ситуация, когда штраф приходит за дело (сам виноват), и совсем другая — вынужденное нарушение ПДД. Герой нашей истории получил «письмо счастья» из-за того, что объезжал препятствие на дороге.