Короткий тест на возраст: вы застали вторую пробку в бензобаке?

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Неотъемлемой частью топливных баков автомобилей прошлых лет была сливная пробка в нижней части.
Она была нужна в самых разных ситуациях — слить конденсат, удалить накопившуюся со временем грязь, избавиться от негодного бензина или нацедить на продажу.
Однако со временем сливную пробку отправили на пенсию: дескать, надобность в ней практически исчезла, да и конструкция бака упрощается.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что для включения стеклоомывателя на ВАЗ-2101 водителю следовало интенсивно поработать большим пальцем левой руки? А бензин какого цвета годился для ВАЗов?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Фото: из архива автора
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