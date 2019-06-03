Зачем прогревать машину летом? Неожиданный ответ эксперта

С прогревом машины зимой перед поездкой давно разобрались. Греть — хуже не будет. Но на дворе лето. Мы знаем, что рабочая температура современно мотора колеблется в диапазоне 90–100 градусов Цельсия. Значит, даже в адскую жару при пуске двигатель будет холоднее. Так надо ли его греть хотя бы чуть-чуть?

Михаил Колодочкин «За рулем» Эксперт

Материалы по теме Оставили автомобиль на жаре? Вот что вы испортите в нем! Многие спорщики отрицают необходимость даже зимних прогревов , что ж тогда говорить про лето? К тому же официальная позиция автопроизводителей известна: мол, наши моторы такие замечательные, что в дедовских приемах эксплуатации не нуждаются. Короче, пустил мотор — и вперед! Честно говоря, я летом никогда не грею мотор: пустил и — поехали! Но при этом первые пару минут поездки не пытаюсь давать движку серьезную нагрузку. Потому что даже летом детали и рабочие жидкости должны выйти на свои рабочие температуры, а мгновенно это не происходит. При этом процесс идет неравномерно: сначала прогреваются клапаны, камера сгорания, охлаждающая жидкость, потом каталитический нейтрализатор и моторное масло. Я как инженер все это неплохо представляю, а потому не хочу собственными руками портить своему моторчику существование. Впрочем, в казенных машинах веду себя так же. Всем, кто считает перечисленные аргументы недостойными внимания, желаю счастливого пути. Спорить не хочу. Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru