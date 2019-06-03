Зачем прогревать машину летом? Неожиданный ответ эксперта

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Честно говоря, я летом никогда не грею мотор: пустил и — поехали! Но при этом первые пару минут поездки не пытаюсь давать движку серьезную нагрузку. Потому что даже летом детали и рабочие жидкости должны выйти на свои рабочие температуры, а мгновенно это не происходит. При этом процесс идет неравномерно: сначала прогреваются клапаны, камера сгорания, охлаждающая жидкость, потом каталитический нейтрализатор и моторное масло. Я как инженер все это неплохо представляю, а потому не хочу собственными руками портить своему моторчику существование. Впрочем, в казенных машинах веду себя так же.
Всем, кто считает перечисленные аргументы недостойными внимания, желаю счастливого пути. Спорить не хочу.
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
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