Официалы убили мне движок. Как я судился с ними и выиграл

Гарантийное обслуживание автомобиля — еще не синоним спокойствия для владельца. Героиня нашей истории все ТО проходила у официалов по регламенту, однако когда в ее Mitsubishi Pajero умер двигатель, выяснилось, что машина уже много месяцев ездила на отработанном моторном масле.

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Рассказывает Дмитрий Панфилов, адвокат, руководитель практики по уголовным делам правового центра «Человек и закон»:

— Ко мне обратилась женщина, которая на тот момент уже больше года безуспешно пыталась добиться компенсации от автосалона «Рольф» за испорченный автомобиль.

В январе 2012 года Людмила приобрела у официального дилера «Mitsubishi РОЛЬФ Химки» внедорожник Mitsubishi Pajero, на который действовала трехлетняя гарантия. Все плановые ТО владелица осуществляла по регламенту и исключительно в данном сервисном центре. Последний раз Людмила приезжала к мастерам в августе 2013 года, чтобы заменить масло в движке. После этого женщина благополучно отъездила на машине еще полгода — нареканий к работе двигателя не было.

Вот и приехали….

В один прекрасный день Людмила поехала отвозить внуков в детский сад, а на обратном пути во время движения у нее загорелась красная масленка и индикатор зарядки аккумулятора, после чего автомобиль заглох и больше уже не заводился. Пришлось вызывать эвакуатор и ехать до сервиса.

На тот момент пробег был немногим больше 30 тыс. км. Людмила была уверена, что поломку ей устранят бесплатно — машина почти новая. Однако в сервисе ее ожидал очень неприятный сюрприз. Сотрудники центра «Рольф» провели диагностику, по итогам которой был вынесен вердикт: возникший дефект (см. материалы дела. — Прим. ред.) не является производственным и возник из-за неправильной эксплуатации автомобиля. Якобы женщина заправляла машину некачественным топливом.

По словам представителей сервиса, такой случай не является гарантийным, а потому платить за новый агрегат и его установку придется самому владельцу. Людмиле выставили счет почти в 500 тыс. рублей. Женщина отказалась подписывать акт о проведении диагностических работ и забирать авто из сервиса. Она поступила правильно, поскольку если бы машину она все-таки забрала, то обязательства салона перед клиентом были бы прекращены.

Сама, небось, виновата

Людмила направила руководству техцентра «Рольф» несколько претензий, однако ни одна из них в итоге не была удовлетворена. Женщина не стала опускать руки и заказала независимую автоэкспертизу. Было установлено, что причиной выхода из строя двигателя стало моторное масло, которое «утеряло свои наиболее важные параметры по причине саморазложения». Варианта два: либо сотрудники сервиса изначально залили при замене некачественное масло, либо его не меняли вовсе, и Людмила почти полгода ездила на отработанном масле со старым масляным фильтром. На это представители «Рольфа» возразили, что женщина могла самостоятельно залить где-то плохое масло. Своей вины в произошедшем сервис не усматривал.

Людмила обратилась в Савеловский районный суд Москвы с требованием расторгнуть заключенный с ООО «Рольф» договор купли-продажи Mitsubishi Pajero. Кроме того, она просила взыскать с техцентра стоимость автомобиля, возместить разницу между его ценой на дату покупки и ценой в настоящее время, а также компенсировать расходы на независимую экспертизу.

Рассмотрев доводы сторон, суд назначил повторную экспертизу автомобиля, которую проводил ФГУП ВНИИНМАШ (Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении. — Прим. ред.). Ее результаты мало чем отличались от предыдущей: либо мастера не поменяли ни фильтр, ни масло; либо оставили старый фильтр и произвели частичную замену масла. В обоих случаях все сводится к проведению некачественного техобслуживания.

По второму кругу

На этапе суда первой инстанции Людмила решила не прибегать к помощи адвоката. Как она позже призналась, была на сто процентов уверена, что дело выигрышное. У женщины на руках были не только копии многочисленных писем в компанию «Рольф», но и заключения двух независимых экспертиз в ее пользу.

Решение Савеловского районного суда стало для Людмилы полной неожиданностью. Он отказал в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что в экспертном заключении говорится, что повреждения в двигателе устранимы. Согласно постановлению, при таком положении дел для решения вопроса о восстановлении нарушенного права истец вправе обратиться с требованием к ответчику о признании выявленного недостатка автомобиля гарантийным случаем. Фактически суд согласился с доводами Людмилы, но направил ее по второму кругу, попросив переформулировать свои требования. То есть обязать ООО «Рольф» не расторгнуть договор с клиентом, а исполнить гарантийные работы.

Буква закона

Надо отметить, что судебный процесс по делу моей доверительницы изрядно затянулся.

Первый суд длился около года. После этого мы подали апелляцию в Мосгорсуд.

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Мы настаивали на том, что даже если сейчас Людмила выиграет и ей вернут отремонтированный автомобиль, он ей в таком виде будет уже не нужен. Внедорожник простоял в сервисе без движения больше года — неизвестно, какие последствия могут возникнуть в ходе его дальнейшей эксплуатации.

Решение апелляционной инстанции мы ждали еще полгода. В итоге оно было вынесено в пользу моей клиентки. Все дело в том, что согласно п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

— потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Людмила выбрала второй вариант.

Достойная компенсация

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Суд распорядился взыскать с ООО «Рольф» в пользу истца стоимость автомобиля в связи с отказом от договора купли-продажи, стоимость приобретенного дополнительного оборудования (диски, рейлинги и т.д.), расходы на экспертизу, неустойку. Помимо этого сервис обязали компенсировать хозяйке Mitsubishi Pajero моральный вред и выплатить штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. При этом по закону Людмила должна была вернуть приобретенный внедорожник официальному дилеру.

Моей доверительнице удалось отсудить в общей сложности около 5 миллионов рублей, учитывая, что сам внедорожник стоил чуть больше 2 миллионов. Позднее женщина призналась, что для нее было важно добиться справедливости не только из-за дорогостоящего ремонта. Она использовала свой автомобиль в основном для поездок с внуками, ну и вы понимаете: врагу не пожелаешь заглохнуть зимой с маленькими детьми на дороге вдали от населенных пунктов.

P.S. В сервисном центре «Рольф» «За рулем» пояснили, что решение суда было исполнено в полном объеме в начале 2016 года. Комментировать решение представители компании отказались.

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