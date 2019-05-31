Официалы убили мне движок. Как я судился с ними и выиграл

Рассказывает Дмитрий Панфилов, адвокат, руководитель практики по уголовным делам правового центра «Человек и закон»:
— Ко мне обратилась женщина, которая на тот момент уже больше года безуспешно пыталась добиться компенсации от автосалона «Рольф» за испорченный автомобиль.
В январе 2012 года Людмила приобрела у официального дилера «Mitsubishi РОЛЬФ Химки» внедорожник Mitsubishi Pajero, на который действовала трехлетняя гарантия. Все плановые ТО владелица осуществляла по регламенту и исключительно в данном сервисном центре. Последний раз Людмила приезжала к мастерам в августе 2013 года, чтобы заменить масло в движке. После этого женщина благополучно отъездила на машине еще полгода — нареканий к работе двигателя не было.
Вот и приехали….
В один прекрасный день Людмила поехала отвозить внуков в детский сад, а на обратном пути во время движения у нее загорелась красная масленка и индикатор зарядки аккумулятора, после чего автомобиль заглох и больше уже не заводился. Пришлось вызывать эвакуатор и ехать до сервиса.
На тот момент пробег был немногим больше 30 тыс. км. Людмила была уверена, что поломку ей устранят бесплатно — машина почти новая. Однако в сервисе ее ожидал очень неприятный сюрприз. Сотрудники центра «Рольф» провели диагностику, по итогам которой был вынесен вердикт: возникший дефект (см. материалы дела. — Прим. ред.) не является производственным и возник из-за неправильной эксплуатации автомобиля. Якобы женщина заправляла машину некачественным топливом.
По словам представителей сервиса, такой случай не является гарантийным, а потому платить за новый агрегат и его установку придется самому владельцу. Людмиле выставили счет почти в 500 тыс. рублей. Женщина отказалась подписывать акт о проведении диагностических работ и забирать авто из сервиса. Она поступила правильно, поскольку если бы машину она все-таки забрала, то обязательства салона перед клиентом были бы прекращены.
Сама, небось, виновата
Людмила направила руководству техцентра «Рольф» несколько претензий, однако ни одна из них в итоге не была удовлетворена. Женщина не стала опускать руки и заказала независимую автоэкспертизу. Было установлено, что причиной выхода из строя двигателя стало моторное масло, которое «утеряло свои наиболее важные параметры по причине саморазложения». Варианта два: либо сотрудники сервиса изначально залили при замене некачественное масло, либо его не меняли вовсе, и Людмила почти полгода ездила на отработанном масле со старым масляным фильтром. На это представители «Рольфа» возразили, что женщина могла самостоятельно залить где-то плохое масло. Своей вины в произошедшем сервис не усматривал.
Людмила обратилась в Савеловский районный суд Москвы с требованием расторгнуть заключенный с ООО «Рольф» договор купли-продажи Mitsubishi Pajero. Кроме того, она просила взыскать с техцентра стоимость автомобиля, возместить разницу между его ценой на дату покупки и ценой в настоящее время, а также компенсировать расходы на независимую экспертизу.
Рассмотрев доводы сторон, суд назначил повторную экспертизу автомобиля, которую проводил ФГУП ВНИИНМАШ (Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении. — Прим. ред.). Ее результаты мало чем отличались от предыдущей: либо мастера не поменяли ни фильтр, ни масло; либо оставили старый фильтр и произвели частичную замену масла. В обоих случаях все сводится к проведению некачественного техобслуживания.
По второму кругу
На этапе суда первой инстанции Людмила решила не прибегать к помощи адвоката. Как она позже призналась, была на сто процентов уверена, что дело выигрышное. У женщины на руках были не только копии многочисленных писем в компанию «Рольф», но и заключения двух независимых экспертиз в ее пользу.
Решение Савеловского районного суда стало для Людмилы полной неожиданностью. Он отказал в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что в экспертном заключении говорится, что повреждения в двигателе устранимы. Согласно постановлению, при таком положении дел для решения вопроса о восстановлении нарушенного права истец вправе обратиться с требованием к ответчику о признании выявленного недостатка автомобиля гарантийным случаем. Фактически суд согласился с доводами Людмилы, но направил ее по второму кругу, попросив переформулировать свои требования. То есть обязать ООО «Рольф» не расторгнуть договор с клиентом, а исполнить гарантийные работы.
Буква закона
Надо отметить, что судебный процесс по делу моей доверительницы изрядно затянулся.
Первый суд длился около года. После этого мы подали апелляцию в Мосгорсуд.
Мы настаивали на том, что даже если сейчас Людмила выиграет и ей вернут отремонтированный автомобиль, он ей в таком виде будет уже не нужен. Внедорожник простоял в сервисе без движения больше года — неизвестно, какие последствия могут возникнуть в ходе его дальнейшей эксплуатации.
Решение апелляционной инстанции мы ждали еще полгода. В итоге оно было вынесено в пользу моей клиентки. Все дело в том, что согласно п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
— потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
Людмила выбрала второй вариант.
Достойная компенсация
Суд распорядился взыскать с ООО «Рольф» в пользу истца стоимость автомобиля в связи с отказом от договора купли-продажи, стоимость приобретенного дополнительного оборудования (диски, рейлинги и т.д.), расходы на экспертизу, неустойку. Помимо этого сервис обязали компенсировать хозяйке Mitsubishi Pajero моральный вред и выплатить штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. При этом по закону Людмила должна была вернуть приобретенный внедорожник официальному дилеру.
Моей доверительнице удалось отсудить в общей сложности около 5 миллионов рублей, учитывая, что сам внедорожник стоил чуть больше 2 миллионов. Позднее женщина призналась, что для нее было важно добиться справедливости не только из-за дорогостоящего ремонта. Она использовала свой автомобиль в основном для поездок с внуками, ну и вы понимаете: врагу не пожелаешь заглохнуть зимой с маленькими детьми на дороге вдали от населенных пунктов.
P.S. В сервисном центре «Рольф» «За рулем» пояснили, что решение суда было исполнено в полном объеме в начале 2016 года. Комментировать решение представители компании отказались.
Имейте в виду:
- Не бойтесь оставить автомобиль в салоне, если вас не устроило качество оказанных услуг или вы усомнились в компетентности мастеров. Вы также не должны подписывать акты проведенных работ. Помните: пока вы не расписались в документах и не забрали авто, ответственность за него несет сервис.
- Настаивайте на проведении экспертизы, чтобы уточнить, по какой причине произошла поломка. Только учтите, что если экспертизу будет проводить сам техцентр, она вряд ли будет лояльной по отношению к клиенту.
- Понятно, что надежнее всего заказать независимую экспертизу. Однако это отнюдь не дешевое удовольствие. Так что не лишним будет заранее прицениться и понять: а надо ли? Согласитесь, не очень логично проводить автоэкспертизу за 20 тысяч рублей, если под вопросом ремонт стоимостью в 10 тысяч.
- Всегда требуйте, чтобы после ремонта вам отдали замененные запчасти. Даже если мастера вернули масляный фильтр, нет гарантии, что само масло вам действительно заменили. Так что не поленитесь самостоятельно залезть под капот и проверить его уровень и состояние. Увы, но реальность такова, что спасение утопающих остается делом рук самих утопающих.
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