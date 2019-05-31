Короткий тест по автоистории: что такое Победа-догонялка?

Победу ГАЗ-М20Г неспроста называли «догонялкой»: она имела шестицилиндровый 90-сильный зимовский двигатель и могла разогнаться до 132 км/ч.
Известно, что автомобиль Победа лишился двух цилиндров под капотом по прямому указанию с самого верха. Однако небольшими партиями ГАЗ-М20Г все-таки выпускали — в основном, как утверждают, для спецслужб.
Согласно техническим условиям, на них устанавливали шестицилиндровый зимовский двигатель объемом 3,48 литра — 90‑сильный, с максимальным крутящим моментом 21,5 кгс·м. Зимовская гидромуфта в конструкции не предполагалась, но есть сведения, что на отдельные экземпляры ее устанавливали.
Внешне машины с «шестеркой» практически не отличались от серийных, но на дороге оказывались ощутимо резвее. Их максималка составляла 132 км/ч, в то время как у обычной Победы — не выше 105 км/ч.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему у Волги ГАЗ-3102 мигали стоп-сигналы?
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- Историю Победы ГАЗ-М20 читайте тут.
Фото: из архива автора
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