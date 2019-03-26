Легенды о Волге: почему у ГАЗ-3102 мигали стоп-сигналы

Откуда пошла мода обозначать световыми вспышками степень интенсивности торможения, выяснил обозреватель «За рулем».

Материалы по теме ГАЗ-3102 — Мерседес Страны Советов

Волга ГАЗ‑3102, появившаяся почти 40 лет назад, в то время довольно быстро обросла легендами из-за своей недоступности массовому потребителю. В частности, утверждали, что некоторые черные «волжанки» при торможении мигают стоп-сигналами. Однако завод ничего подобного не внедрял. Просто отдельные любители произвести впечатление в нарушение всех стандартов подключали стоп-сигналы через реле-прерыватели. И возникла мода на соответствующий «тюнинг» для других автомобилей, а также мотоциклов.

Впрочем, подобные решения обкатывались за рубежом - таким образом намеревались информировать других участников движения об интенсивности замедления: при резком торможении вспышки учащались, переходя в постоянное свечение. Сегодня история повторяется — на многих современных машинах при интенсивном торможении стоп-сигналы начинают мигать или включается аварийка.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что во времена Москвичей и Жигулей самым популярным тюнингом мотора была переделка классического зажигания в электронное?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Историю Волги нового времени читайте тут.

Фото: из архива автора