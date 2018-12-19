Статья про самые доступные автомобили с пробегом вызвала бурное обсуждение на форуме: под сотню комментариев. Продолжим дискуссию?

Материалы по теме Автомобили B-класса за 400 тысяч руб.: все лучшие варианты

— В статье «Автомобили B-класса за 400 тысяч рублей» вы написали про Aveo, что он значительно проигрывает лидерам сегмента в потребительских качествах. В чем же он проигрывает? В сравнении с Солярисом и Rio у него долгоходящий двигатель, более просторный салон, он не улетал с дороги на высоких скоростях…

— Лидеры сегмента — Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo Sedan. В сравнительных тестах Aveo заметно отстает от них по сумме баллов.

Главные недостатки Chevrolet: неудобное сиденье водителя, теснота сзади и слабая шумоизоляция.

Действительно, дорестайлинговый Solaris отличается нервным поведением на высоких скоростях, однако и у Aveo не всё хорошо с курсовой устойчивостью. Двигатель Chevrolet имеет достойный ресурс, но докучает проблемами с навесным оборудованием.

Показателен выбор таксопарков, которые, помимо прочего, оценивают уровень комфорта для водителя и пассажиров: Solaris и Rio — явные лидеры, Polo Sedan недотягивает до пары «корейцев», а Chevrolet Aveo — аутсайдер.

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