Визуально корпуса боковых зеркал сильно выступают за габариты автомобиля. Некоторым кажется, что, сложив их, можно серьезно уменьшить расход топлива. Заблуждение, и к тому же весьма опасное!

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Интернет полон советами, как сократить аппетит машины . Кажется, если воспользоваться всеми разом, бензин в баке вообще начнет прибывать и попрет через горловину.

В действительности же более-менее серьезное влияние оказывают всего несколько параметров, а остальные — это выгадывание по чайной ложке, которое проще простого свести к нулю одним неосторожным движением правой ноги.

Одна из самых оригинальных идей — сложить боковые зеркала.

Во-первых, в городе это не сработает, а ведь именно небыстрая езда со светофорами и плотным потоком съедает основное топливо. Не подходит вариант и тем, у кого машина лишена электропривода складывания. А он, к слову, даже сейчас в С- и D-классах не входит в начальную комплектацию.

Во-вторых, это небезопасно в любых условиях. На современных машинах салонное зеркало вкупе с размерами заднего стекла и толщиной кузовных стоек не в состоянии обеспечить полноценный обзор в одиночку.

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В-третьих, как долго вы передвигаетесь на скоростях, на которых на первый план выходит аэродинамика? По-настоящему быстрые магистрали у нас платные, эксперимент со сложенными зеркалами на них несуразнее самой идеи. Вдобавок еще раз читай предыдущий абзац: раз выше скорости (а вы наверняка окажетесь на дороге не самым быстрым), больше шансов натворить невеселых дел.

Но даже если вы любитель нажать на газ, игнорирующий безопасность, результат вас все равно не обрадует. Площадь корпусов зеркал невелика на фоне общей проекции кузова, которой приходится рассекать встречный воздух. Изменения, конечно, будут, но выгадаете вы в лучшем случае 0,2–0,3 л/100 км. Причем не на всю дорогу, а лишь на ту незначительную часть, которую проедете на хорошей скорости.

Можно апеллировать к снижению аэродинамического шума. Удивитесь: не факт, что это произойдет. Многие современные зеркала складываются так, что машина становится ненамного уже. Особенно это касается навороченных моделей, где под скорлупой спрятан не только электромотор, но и компоненты систем активной безопасности. Вдобавок в рабочем положении форма зеркал выверена, а вот повернутый на 90 градусов корпус будет рассекать воздух не так умело.

Иными словами, с какой стороны ни посмотри, идея так себе. Занимайтесь экономией другими способами.