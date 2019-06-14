Как пристроить телефон в автомобиле — полезный совет — журнал За рулем

Лучшее место для телефона в автомобиле — простой совет

Читатель «За рулем» поделился своей идеей, которая позволяет закрепить смартфон так, чтобы он был всегда под рукой и при этом не закрывал обзор и не грелся на солнцепеке. Пользуйтесь!

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После покупки Весты встал вопрос: куда установить телефон?

Прилепить на стекло присоску? Неэстетично и ухудшает обзорность.

Поэтому установил магнитное крепление под центральной консолью. К металлическому уголку приклеил магнитный держатель.

Всю конструкцию для пущей эстетики оклеил черной тканью и прикрутил саморезами к нижней части консоли.

Е. Дегтяренко, Ямало-Ненецкий автономный округ


Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: Е. Дегтяренко

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