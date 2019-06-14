После покупки Весты встал вопрос: куда установить телефон?
Прилепить на стекло присоску? Неэстетично и ухудшает обзорность.
Поэтому установил магнитное крепление под центральной консолью. К металлическому уголку приклеил магнитный держатель.
Всю конструкцию для пущей эстетики оклеил черной тканью и прикрутил саморезами к нижней части консоли.
Е. Дегтяренко, Ямало-Ненецкий автономный округ
Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».
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Фото: Е. Дегтяренко
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