ИЖ‑2126 (он же Орбита, Ода...) — полная история «бедного родственника» Этот автомобиль печально прославился как первый и последний серийный продукт оригинальной конструкции из рожденных на ижевском заводе. Лучшее место для телефона в автомобиле — простой совет Читатель «За рулем» поделился своей идеей, которая позволяет закрепить смартфон так, чтобы он был всегда под рукой и при этом не закрывал обзор и не грелся на солнцепеке. Пользуйтесь! 5 самых ломучих двигателей на вторичке. ВАЗа среди них нет! Особенности и недостатки новейших моторов станут известны лет через пять. Но обитатели вторичного рынка изучены досконально — в том числе и с негативной стороны. Двигатели с самой дурной репутацией исследовал эксперт «За рулем».