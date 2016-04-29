На вопрос с форума «За рулем» отвечает эксперт.

— В материале «Раздача грантов» (в котором эксперты «За рулем» сравнили Ладу Гранту 2012 года с обновленной и детально выяснили, что изменилось в бюджетнике после рестайлинга. — Прим. ред.) вы написали следующее: чтобы ехать прямо, руль надо чуть повернуть вправо. Это справедливо для всех автомобилей Granta?

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— Речь шла не о конструктивном недочете, а об особенности конкретного автомобиля.

Причин может быть несколько: криво установленный руль, «ушедший» сход-развал, неисправность подвески или рулевого управления. Так как машина совсем новая, дело, вероятнее всего, в сходе-развале.

Полностью исправная Гранта, как и любая другая машина, на прямой не требует доворачивать руль.

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