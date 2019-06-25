В моторе, прошедшем через процедуру чип-тюнинга, провернуло вкладыш. Итог — недешевый ремонт у официального дилера. Владелец машины уверен, что виновата некачественная прошивка. У «залившего» ее сервиса своя точка зрения.

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К тюнингу в любом его проявлении каждый волен относиться на свое усмотрение. Официальная позиция проста: ни один производитель автомобиля не одобрит «несертифицированное» вмешательство в выверенную им конструкцию.

Однако любителей доработать свою машину в мире десятки тысяч, и у большинства автомобили благополучно эксплуатируются годами. Но бывают и исключения.

Андрей (имя изменено) обратился в столичный техцентр за чип-тюнингом двигателя и доработкой выпускной системы своей Audi A4 2.0 TFSI в кузове В8. На тот момент автомобиль находился на исходе гарантийного срока. Через месяц после установки программы Stage 2 и нового выхлопа, увеличивших отдачу мотора с заводских 225 до 340 л.с., в двигателе провернуло второй шатунный вкладыш.

Владелец сразу же отремонтировал двигатель у официального дилера. Разумеется, за деньги: незаводская прошивка поставила крест на гарантийном ремонте. При это он обратился в тюнинг-ателье за компенсацией. Его позиция такова:

Причиной неисправности стали ошибки в прошивке, приведшие к критическим режимам работы мотора — детонации. Кроме того, работы были проведены не полностью. В частности, не было установлено дополнительное охлаждение, необходимое при подобной форсировке.

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Договориться полюбовно тюнинг-ателье и его клиент не смогли, дело дошло до суда.

Сумма иска составила порядка 900 000 рублей. Она сложилась из требования вернуть уплаченные AGP Motorsport 133,5 тысячи рублей за проведенные работы с автомобилем, 270 тысяч, потраченных на ремонт, и около 500 тысяч, сложившихся суммарно из неустойки, штрафа за несоблюдение требований закона «О защите прав потребителей» и других расходов.

Сумма немаленькая, а само дело технически сложное. Тем интереснее вам будет увидеть, глубоко ли в суть проблемы погружаются наши суды при рассмотрении подобных дел.

Районный суд

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Измайловскому суду техническая экспертиза не потребовалась. Фактически единственным документом в деле оказался заказ-наряд от дилера Audi. В нем был указан перечень проведенных работ и замененных деталей двигателя. А в разделе пометок мастера-приемщика значился вердикт: в неисправности виноват проведенный чип-тюнинг. Логичным был вопрос суда: по какой причине сотрудник сервиса сделал такие комментарии в типовом заказ-наряде по ремонту автомобиля. Мастер-приемщик пояснил суду: «по просьбе клиента».

Со слов истца, суд отказал ему в проведении судебной экспертизы. При этом сам суд признал заключение в заказ-наряде не имеющем юридической силы. Ответчик же утверждает, что владелец машины отказался от экспертизы, настаивая, что заказ-наряда достаточно, и называя его «заключением официального дилера».

Районный суд отказал истцу. На этом, история, казалось бы, закончилась. Но нет.

Мосгорсуд

Андрей обратился в Мосгорсуд. На этом этапе была проведена техническая экспертиза. Так как двигатель был давно отремонтирован и прошел с тех пор несколько тысяч километров, подвергать его ревизии было бесполезно. Однако у истца спустя год отыскалась коробка со всеми дефектными деталями. Их-то и изучал независимый эксперт.

В таком виде детали были предоставлены независимому эксперту. Не видя ни двигатель, ни автомобиль, он делает вывод, что компоненты именно от того самого мотора, и строит заключение.

К результатам заключения эксперта у ответчика возникли вопросы. Сложно поверить, что сломанное железо год (суд в России — дело небыстрое) лежало и ждало своего часа. Еще удивительнее то, что никто даже не пытался установить, те ли компоненты предоставил клиент. Этот факт указан в тексте экспертизы, но судью он не заинтересовал.

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В заключении эксперт выстраивает причинно-следственную связь в общих чертах. Чип-тюнинг приводит к повышенным нагрузкам на агрегаты, значит, они сломались из-за проведенных доработок — таков его вывод. Цифр допустимых и испытанных мотором перегрузок не приводилось. Не было и экспертизы самой прошивки, хотя предполагаемую виновницу всех бед вроде бы надо изучить в первую очередь. Не исследовалось масло и топливо, которые были залиты в момент поломки, а их параметры вполне могли стать ее причиной.

Осмотры самого автомобиля и его двигателя не проводились — по истечении такого времени в этом уже не было смысла. При этом эксперт отклонил возможное масляное голодание или перегрев как причины поломки. А ведь они могли послужить катализатором неисправности.

Однако на этот раз суд положился на заключение независимого эксперта и отменил решение нижестоящего суда, признав тюнинг-ателье виновной стороной.

Но и на этом история не закончилась.

Новые факты

Как выяснилось позже, на машине истца дилером были зафиксированы неисправности системы охлаждения двигателя и системы турбонаддува, однако этот факт от суда был скрыт. Как только в тюнинг-ателье стало об этом известно, его представитель обратился в суд с просьбой отменить вынесенное ранее решение. Свою позицию ответчик подтвердил заключением лаборатории судебно-автотехнической экспертизы РФЦСЭ при Министерстве юстиции РФ. И эксперт подтвердил, что поломка машины истца появилась не в результате действий специалистов тюнинг-ателье, а в результате неисправностей, сведения о которых владелец машины скрыл.

Однако на заседании 24 мая Мосгорсуд оставил свое предыдущее решение в силе, не приняв во внимание новые обстоятельства.

Заключение Федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России Мосгорсуд принимать во внимание не стал, по-прежнему опираясь в своем вердикте на первое исследование.

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Так на стороне истца оказались заключение первого эксперта и Закон о защите прав потребителей, который суды нередко предпочитают трактовать в пользу клиентов.

Мнение «За рулем»:

Специалисты по тюнингу, как правило, предупреждают клиентов: «чип» действительно увеличивает нагрузку на двигатель. Не только из-за прибавки мощности и момента как таковой, но еще и в силу более агрессивной манеры вождения. Все слабые места силовой установки и его навески после тюнинга сразу же заявят о себе. Это могут быть приобретенные в процессе эксплуатации проблемы или конструктивные просчеты, и тогда «загнется» даже новый мотор. В первом случае кончина агрегата заметно приблизится. От этого никто не застрахован.

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Мы не призываем встать на сторону истца или ответчика. Правых и виноватых назначает суд, и это самое слабое звено взаимоотношений. Российское правосудие работает часто механически. С этим может столкнуться любой: и частное лицо, и фирма.

В чью пользу сработает «автоматизм» судьи, предугадать невозможно. В случае неизбежности разбирательства запаситесь терпением, временем, нервами и, конечно, деньгами на экспертизы и адвокатов. Может статься, что в поисках справедливости придется идти до высшей инстанции — Верховного суда. Случаи, когда он менял вердикты своих «подопечных», есть.

Описанное разбирательство еще не закончено и, возможно, перейдет в Верховный суд.