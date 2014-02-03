Не хочешь оплачивать штрафы? Возьмем сами!

Мне чья-то желтая спина ответила бесстрастно: «А ваша подпись не нужна — нам без нее все ясно».

В. С. Высоцкий

Похоже, что нас ждет автоматическое взимание штрафов за нарушения ПДД. Спишут требуемую сумму со счета — и всего-то делов… Во всяком случае, г-н Лысаков из Госдумы уже заверил всех, что это «не будет нарушать права граждан». Стало быть, волноваться и размышлять не стоит: вопрос практически решен.

Страшилок на эту тему уже появилось великое множество. Реакции, в целом, схожие: «в нормальных странах такого не увидеть, а здесь делают, что хотят…» и «теперь с наших счетов регулярно начнут пропадать деньги, и этот процесс уже не остановить».

Неприятно? Естественно — что, к примеру, делать с теми же «двойниками»?

Однако же разберемся.

Согласно нашей Конституции принудительное лишение имущества возможно только по решению суда. И никакая ГИБДД не начнет обнулять наши банковские карточки через пару дней после того, как вы угодили под камеру видеонаблюдения. 10 суток на обжалование и еще 60 на оплату штрафа тоже никто не отменяет. Только на 71-е сутки нарушитель юридически признается должником, не желающим оплачивать свой проступок по-хорошему. Теперь с него действительно смогут списать требуемую сумму без его участия. И, кстати говоря, без визита судебных приставов...

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Что до «нормальных» стран, то я поинтересовался у нескольких бывших коллег — мол, а у вас-то как? Коллега из Канады сразу сказал, что без его ведома списать со счета могут только налоговые задолженности, а вот неоплаченные штрафы такой чести не удостоены. Причина простая: их гораздо выгоднее заплатить самому, чем угодить в неплательщики и получить, например, отказ на просьбу продлить лицензию. Коллега из Германии также заявил, что подобной практики списывания штрафов у них нет. Вначале присылается штраф, и тебе предлагается выбрать: либо ты его признаешь, либо хочешь оспорить.

Если решил спорить, можно прийти к специально обученному человеку (не полицейскому!) — сотруднику городской службы безопасности движения. Если же ты никаким образом себя не проявляешь и не платишь штраф, то на тебя через какое-то время подают в суд. А он уже выносит постановление о списании с твоего счета денег.

Короче говоря, ничего супернового и тем более неприятного грядущее нововведение вроде бы не сулит. А страшилки в СМИ… Они на то и страшилки, чтобы собирать клики. Иной задачи у них просто нет.