Ужасы нашего автогородка: зачем заливали воду в мотор Жигулей?

Бывалые автолюбители в 70-80-х годах придумали подавать воду в моторы своих Жигулей — другие автомобили в те времена были редкостью. «За рулем» напоминает, зачем они это творили.

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Еще в тридцатые годы конструкторы авиационных, самых форсированных на то время поршневых моторов увлекались идеей подачи воды в камеры сгорания. Вода, в небольших количествах подаваемая в цилиндры, мгновенно испарялась и снижала температуру, что уменьшало тепловые нагрузки на поршни и клапаны.

Мало того, подача воды отдаляла процесс детонации, которая постоянно угрожала авиамоторам, особенно на форсажных режимах.

Но до массового внедрения идеи дело не дошло.

Автолюбители, прослышав о таких исследованиях, уже гораздо позже решили попробовать подавать воду в жигулевские моторы, чтобы получить возможность заливать в бак низкооктановый 76-й бензин и при этом не ощущать детонации. Только в отличие от довоенных лабораторий, которые устанавливали специальные системы впрыска воды, автолюбители вставляли в отверстие в диффузоре карбюратора медицинскую иглу от шприца и по ней подавали воду из пластиковой банки, закрепленной под капотом.

Некоторый положительный эффект от этого был, но недостатки перевешивали. Вода, во-первых, замерзает зимой, а во-вторых, вызывает коррозию стальных и чугунных деталей двигателя. А это стенки цилиндров, кольца, клапаны и даже свечи зажигания. Мало того, заглушив мотор, надо было открыть капот и прекратить подачу воды. Дальше отдельных энтузиастов дело не пошло.

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