Платные парковки появятся в Московской области — журнал За рулем

Платные парковки: еще один регион будет с ними

Мособлдума приняла в трех чтениях закон, позволяющий организовывать и регулировать платные парковки в регионе. Власти получили право устанавливать тарифы и зону расположения таких стоянок.

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Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сразу же заявил, что в настоящее время в Подмосковье «нет планов по созданию платных парковок».

По его словам, закон нужен для их возможной организации в будущем. Опыт столицы показывает, что будущее в этом случает наступает очень скоро.

Документ гласит, что платные парковки нельзя вводить около спортивных, медицинских, культурных и образовательных учреждений, зданий органов власти и на участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Прописан бесплатный режим с 21:00 до 7:00 в будние дни и весь день по воскресеньям и праздникам.

Очевидно, где появя­тся первые паркоматы: у транспортных объектов (главным образом, у станций электричек) и торговых центров. Готовьте деньги!

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