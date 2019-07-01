Платные парковки: еще один регион будет с ними

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сразу же заявил, что в настоящее время в Подмосковье «нет планов по созданию платных парковок».
По его словам, закон нужен для их возможной организации в будущем. Опыт столицы показывает, что будущее в этом случает наступает очень скоро.
Документ гласит, что платные парковки нельзя вводить около спортивных, медицинских, культурных и образовательных учреждений, зданий органов власти и на участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Прописан бесплатный режим с 21:00 до 7:00 в будние дни и весь день по воскресеньям и праздникам.
Очевидно, где появятся первые паркоматы: у транспортных объектов (главным образом, у станций электричек) и торговых центров. Готовьте деньги!
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