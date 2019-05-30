Платные парковки идут к вам — теперь и в Подмосковье

Думой Московской области принят закон, позволяющий устанавливать стоимость платных парковок, которых в регионе пока не было.

Материалы по теме
Платные парковки во дворах: «За рулем» разобрался, что происходит в Москве

Новый закон позволит администрациям городских поселений Подмосковья не только создавать платные парковки, но и ограничивать проезд транспорта по любым на выбор дорогам в праздники.

«У нас сегодня в области нет платных парковок ни в собственности Московской области, ни в муниципальной собственности. Мы сегодня получили право устанавливать максимальную плату за такие парковки, а методику установления такой платы нам должно определить федеральное законодательство. На сегодняшний момент такая методика пока отсутствует», — приводит ТАСС слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.


Отмечается, что планов у властей региона по созданию платных парковок в Московской области нет, Но если такая необходимость появится, то на законодательном уровне к этому все готово. При этом принятый закон запрещает устраивать платные парковки возле медицинских учреждений, детских садов, школ и институтов, а также спортивных и культурных центров. Нельзя их организовывать и на территориях, являющихся общим имуществом многоквартирных домов. Кроме того, согласно закону с 9 вечера до 7 утра все парковки должны быть бесплатными. Это правило касается также выходных и праздничных дней.

Фото: ИТАР-ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые