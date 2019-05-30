Думой Московской области принят закон, позволяющий устанавливать стоимость платных парковок, которых в регионе пока не было.

Новый закон позволит администрациям городских поселений Подмосковья не только создавать платные парковки, но и ограничивать проезд транспорта по любым на выбор дорогам в праздники.

«У нас сегодня в области нет платных парковок ни в собственности Московской области, ни в муниципальной собственности. Мы сегодня получили право устанавливать максимальную плату за такие парковки, а методику установления такой платы нам должно определить федеральное законодательство. На сегодняшний момент такая методика пока отсутствует», — приводит ТАСС слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Отмечается, что планов у властей региона по созданию платных парковок в Московской области нет, Но если такая необходимость появится, то на законодательном уровне к этому все готово. При этом принятый закон запрещает устраивать платные парковки возле медицинских учреждений, детских садов, школ и институтов, а также спортивных и культурных центров. Нельзя их организовывать и на территориях, являющихся общим имуществом многоквартирных домов. Кроме того, согласно закону с 9 вечера до 7 утра все парковки должны быть бесплатными. Это правило касается также выходных и праздничных дней.

В Москве из-за напряжения, связанного с обилием платных парковок, депутаты предлагают разрешить людям парковаться возле работы бесплатно.

Бесплатной предлагают сделать парковку и для экологичных автомобилей на газу.

Ответы на основные вопросы о платных парковках в городе вы найдете здесь.

Фото: ИТАР-ТАСС