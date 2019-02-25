Для машин на газе парковка и дороги будут бесплатными (возможно)

Еще, возможно, таким автомобилям разрешат бесплатно ездить по платным магистралям.

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Комитет Госдумы по энергетике предложил отменить плату за пользование парковками для транспорта, работающего на газомоторном топливе. Это стало итоговым решением после заседания круглого стола на тему законодательства для этого вида топлива.

Сейчас бесплатно парковаться могут электромобили, такую же льготу предлагают распространить на транспорт на природном газе, а также разрешить всем видам монотопливных газотранспортных средств бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам.

Кроме того, законодатели предлагают давать субсидии на возмещение затрат при строительстве газозаправок и переоборудовании автотехники, включая общественный транспорт, а также предоставлять землю под строительство таких объектов в упрощенном порядке.

Бизнес должен активнее участвовать в развитии российского рынка газомоторного топлива, а это необходимо для улучшения экологической обстановки в стране, заявил в ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин.

В ходе проведенного в Германии исследования удалось выяснить, что как бы ни пытались власти различных стран продвигать альтернативные виды топлива, бензин и дизтопливо до сих пор остаются лучшими.

Фото: Егор Алеев/ТАСС