Сойдете ли вы за эксперта? 7 вопросов об автополигоне

Включайте логику: можно отгадать почти каждый ответ.

Зачем здесь нужна дорога с короткими волнами? Проезд по «Бельгийской мостовой» ускоряет пробег автомобиля в 10–15 раз. Каким образом? На кольцевых дорогах на полигоне порой меняют направление движения. Как часто и зачем? Что из погодных условий учитывалось при постройке динамометрической дороги? По шкале Бофорта ветер 33 м/с — это уже ураган. Можно ли добиться такой скорости воздушного потока в аэродинамической трубе? Что делают с каждым телефоном на входе на этот объект? Что общего между «копейкойA и Аурусом, помимо того, что это автомобили с четырьмя колесами?

Подумали? Сформулировали ответы? Давайте проверим ваше логическое мышление.

Вот теперь — ответы.

Зачем нужна дорога с короткими волнами? — Этот тип дороги еще называется «Стиральная доска». На ней определяют влияние резонансных колебаний на работу узлов автомобиля. Проезд по «Бельгийской мостовой» ускоряет пробег автомобиля в 10–15 раз. Каким образом? — Это дорога с брусчаткой, имитирующей старинные мощеные европейские дороги. Нужна для обнаружения в результате сильнейшей тряски слабых мест в конструкции автомобиля. На кольцевых дорогах на полигоне порой меняют направление движения. Как часто и зачем? — Меняют раз в сутки. Делают это в основном для того, чтобы компенсировать влияние поперечного уклона дороги на виражах на износ шин. Что из погодных условий учитывалось при постройке динамометрической дороги? — Эта дорога, прямолинейная и горизонтальная, предназначена для измерений разгона, предельной скорости, торможения автомобиля, оценки его устойчивости и управляемости. Поэтому прокладывалась дорога с учетом розы ветров. По шкале Бофорта ветер 33 м\с — это уже ураган. Можно ли добиться такой скорости воздушного потока в аэродинамической трубе? — На этом полигоне в аэродинамической трубе можно получить скорость ветра в 50 м/с. Это уже даже не ураган. Что делают с каждым телефоном на входе на этот объект? — Улыбчивая тетушка на проходной заклеивает кусочком изоленты объективы камер на телефонах всех посетителей. Особенно курьезно в этот момент выглядят фотокоры, увешанные зеркальными фотоаппаратами с гигантскими объективами. Но ничего не поделаешь — инструкция. Зачем это делать? Именно здесь впервые без камуфляжа появляются автомобили, которые начнут продавать в России совсем скоро. Они проходят сертификацию. Стоит фотографиям такой машины попасть в интернет раньше официальной премьеры, будет скандал. Что общего между «копейкой» и Аурусом, помимо того, что это автомобили с четырьмя колесами? — Их испытывали и доводили до ума на одном и том же полигоне, хотя между самими моделями — почти полвека. А вот на каком — буквально через пару строк ниже. Если вы смогли ответить больше чем на две трети вопросов, значит мы с вами явно могли встречаться там, где в эти дни отмечают 55-летие со дня основания. А где это, кстати? — внезапный 8-й, незапланированный вопрос. И если вы знаете, что речь про Дмитровский автополигон, который официально называется Центр испытаний НАМИ, значит вы не последний человек в автомобильной сфере. Привет, коллега!

«За рулем» регулярно проводит здесь испытания и сравнительные тесты автомобилей.

С чего все начиналось

Материалы по теме На круг — полсотни: 50 лет Дмитровскому полигону

Приказ о строительстве Дмитровского испытательного автополигона подписали 23 июля 1964 года. С момента создания он стал центральной площадкой для испытаний и доводки почти всех советских автомобилей. Одной из первых важных работ Дмитровского автополигона была доводка конструкции седана ВАЗ‑2101 под отечественные условия. А самый свежий опыт — дорожные ­испытания автомобилей семейства Аурус, первой новой российской марки за последние десятилетия.

В Центре испытаний НАМИ проводится сертификация автомобилей и тракторов, выходящих на рынки стран — членов Таможенного союза. В рамках программы по повышению безопа­сности тестируются дорожные ограждения, детские кресла и другое оборудование.

Дмитровский автополигон стал пионером в создании инновационной площадки, имитирующей городские условия, для тестов беспилотных машин и высокоавтоматизированных систем помощи водителю. В том числе — с учетом российских климатических особенностей.

Сегодня Центр испытаний НАМИ — это более 540 сотрудников и 400 заказчиков, 2500 га территории и 115 км дорог, свыше полутора тысяч единиц испытательного оборудования и средств измерения. Сотрудники «За рулем» считают эти дорóги практически родными, поскольку за 55 лет намотали по ним сотни тысяч километров на автомобилях всех типов.

Поздравляем всех, кто работал или работает на полигоне! Спасибо вам за помощь.

Если и вы любите проверить собственный автомобиль на предельных возможностях, рекомендуем запастись браслетами противоскольжения, антибуксами и различными тросами.

Фото: НАМИ и «За рулем»