Jeep Cherokee после рестайлинга: все изменения

Jeep еще с детства входил в число моих любимчиков. Модельки от Bburago, вкладыши жвачек Turbo Kent. Любой внедорожник из «священной тройки» в начале 1990‑х был мечтой, будь то Wrangler, уезжающий от тирекса в «Парке Юрского периода», монументальный Grand Cherokee с 5-литровым мотором или рубленый Cherokee.
Но когда в 2014 году дебютировал нынешний Cherokee с индексом KL, мой мир рухнул. Что у него с лицом? Зачем на роль индейца позвали Джеки Чана?
Через некоторое время янки спохватились: рестайлинг радикально преобразил машину!
Широкий взгляд
Cherokee перестал щуриться, исчезли «мешки-фары» под глазами. Ясный взор вместе с ветхозаветными семью прорезями решетки радиатора вернули любимые строгие и уверенные черты лица.
Сел за руль, и стало неловко — не такой я специалист по Джипам, чтобы с ходу найти свежие нотки в интерьере. Заглянул в телефон, рассмотрел старую машину, и полегчало: отличий-то нет!
Интерьер на фоне нынешнего Рэнглера кажется унылым. Зато порадует ретроградов — тачскрин развлекательного центра дополнили обилием кнопок. Еще бы апартаменты получше обставили: машина (да и сам бренд) буквально обязывает периодически отправляться на «дальняк», а разложить мелкие вещи по полочкам не получается. Даже смартфон некуда пристроить по-человечески.
В моторной гамме только бензиновые агрегаты с безальтернативным 9-ступенчатым автоматом. «Тигровую акулу» объемом 2,4 литра (серия моторов Tigershark) и мощностью 177 л.с. для знакомства не привезли. Мне предложили только Cherokee с мотором V6 Pentastar. Но в успех такой версии слабо верится — неудобная с точки зрения налога мощность 272 л.с. губит всю идею. Надо было понизить отдачу до 250 сил — корона не упала бы. Ведь с «шестеркой» Cherokee очень недурно ускоряется, даря приятное чувство большого запаса тяги на педали. А плотно «нарезанные» девять передач позволяют идти по трассе на очень низких оборотах — 1800 об/мин при 100 км/ч.
При активной езде на загородном шоссе можно уложиться в 10 л/100 км. Для почти 300‑сильного атмосферника объемом 3,2 литра неплохо. Еще бы побольше бдительности автомату, а то она притупляется при размеренном движении — и попытка резкого ускорения спотыкается о театральную паузу.
Чего я не ожидал от автомобиля с семью прорезями на решетке, так это проворства на извилистой дороге. Перекалибровка амортизаторов пошла на пользу. Конечно, это не гиперрулежные BMW X3 или Porsche Macan, но за траекторию Jeep Cherokee держится очень пристойно. И чем хуже дорога, тем приятнее работает подвеска. Увы, мелкие стыки и «лежачие полицейские» подробно идут в прямой эфир.
Джип не был бы собой, не умей он съезжать с асфальта. Подключением задней оси по-прежнему ведает многодисковая гидромуфта собственного приготовления — никаких «электромагниток». Перегреть такую конструкцию гораздо труднее. К тому же в ходе рестайлинга поработали над управлением муфты — и теперь задние колеса вступают в дело мгновенно. Вместе с солидным просветом (200 мм) это делает Cherokee сильным игроком на бездорожье. Паркетником его называть как-то неловко.
Политика демократов
Представители марки допытывались у меня: что бы такого сделать, чтобы машины хорошо продавались? Мол, в России Jeep плохо знают. Такое заявление меня просто убило! Это у нас-то Jeep плохо знают? Нужен адекватный модельный ряд!
Почему Wrangler везут к нам только в дорогущем исполнении Rubicon? Где Sahara, которую американские студенты раскупают пачками? Почему мотор V6 не подогнали под наши «налоговые» 250 л.с.? Никто не станет брать среднеразмерный полноприводник с 272‑сильным мотором — если только это не Porsche.
В ответ сотрудники московского офиса FCA лишь развели руками: всё зависит от политики головной компании. А еще нужен хороший прайс или парочка приятных «вбросов» на рынок. Помните, как несколько лет назад предыдущий Jaguar XF продавался по цене меньше двух миллионов? Совпадение или нет, но сейчас Jaguar Land Rover чувствует себя неплохо. И Джипу нужно двигаться той же дорогой. Иначе он рискует остаться американской мечтой на вкладышах жвачки.
|Очень сбалансированный и не лишенный харизмы
|272‑сильной версии будут рады только налоговики
|
Jeep Cherokee
|
2.4 AWD
|
3.2 AWD
|
Длина / ширина / высота / база
|
4623 / 1859 / 1669 / 2708 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
448 / 1190 л
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2360 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 6400 об/мин; 229 Н·м при 3900 об/мин
|
бензиновый, V6, 32 клапана, 3239 см³; 200 кВт / 272 л.с. при 6500 об/мин; 315 Н·м при 4300 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,4 с
|
8,1 с
|
Максимальная скорость
|
187 км/ч
|
206 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 60 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
8,8 л/100 км
|
9,3 л/100 км
|
Трансмиссия
|
полный привод; A9
Cherokee-эволюция
- В интернет-магазине «За рулем» огромный выбор автобоксов для внедорожников: объем — до 680 литров, различные габариты, цвета и производители. Негде хранить автобокс? Возьмите его в прокат!
Фото: Jeep
Читать комментарии