16 главных новинок второго полугодия 2019

Материалы по теме11 главных автоновинок лета 2019
Как известно, свято место пусто не бывает. Это к тому, что покинувшую недавно российский рынок компанию Ford этой осенью заменит Opel, возвращение которого, пожалуй, можно назвать одним из самых громких событий 2019 года.
Впрочем, таких событий нынче — пруд пруди.
К ним можно причислить и старт продаж (и производства по полному циклу) кроссовера Шкоды Karoq, и появление Hyundai Sonata нового поколения, и премьеры Лады XRAY с вариатором, и УАЗа Патриот с автоматом.
Кто-то ждет (и дождется!) российской премьеры Suzuki Jimny или Jeep Gladiator — первого пикапа в современной истории американской марки.
Словом, скучать нам не придется.
Самые важные автоновинки июля-декабря/2019 — в галерее ниже.
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