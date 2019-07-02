16 главных новинок второго полугодия 2019

Первая половина 2019-го была богата на премьеры — одни только Renault Arkana, Toyota Corolla, Haval F7 и модернизированный Nissan Qashqai чего стоят! Впрочем, вторая половина года будет не менее горячей — нас ожидает вал новинок.

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Как известно, свято место пусто не бывает. Это к тому, что покинувшую недавно российский рынок компанию Ford этой осенью заменит Opel, возвращение которого, пожалуй, можно назвать одним из самых громких событий 2019 года.

Впрочем, таких событий нынче — пруд пруди.

К ним можно причислить и старт продаж (и производства по полному циклу) кроссовера Шкоды Karoq, и появление Hyundai Sonata нового поколения, и премьеры Лады XRAY с вариатором, и УАЗа Патриот с автоматом.

Кто-то ждет (и дождется!) российской премьеры Suzuki Jimny или Jeep Gladiator — первого пикапа в современной истории американской марки.

Словом, скучать нам не придется.

Самые важные автоновинки июля-декабря/2019 — в галерее ниже.