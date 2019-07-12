Церковная автоловушка: то ли Парковка, то ли Остановка запрещена

Андрей припарковал свой автомобиль на платной парковке, но через некоторое время получил SMS, что машина эвакуирована. Оказалась, пока он был на работе, на этом участке дороги стал действовать новый знак — «Остановка запрещена». Как так получилось и кто в итоге оказался виноват?
Рассказывает Андрей Колосков, автомобилист:
— Каждый год в период церковных праздников схема движения в районе Волоколамского проезда в Москве меняется. Я живу неподалеку от этого места и знаю, что в такие дни машины, припаркованные на обочине, эвакуатор обычно просто перемещает на тротуар. А инспектор ГИБДД, стоящий при въезде на эту улицу, предупреждает автомобилистов, что сегодня здесь парковаться нельзя. Так было на протяжении нескольких лет, поэтому 27 апреля текущего года, в канун Пасхи, я со спокойной душой оставил машину под знаком «Платная парковка». К слову, я многодетный отец и у меня есть оформленное льготное разрешение на парковку (в этом случае парковаться можно на любых коммерческих и муниципальных паркингах Москвы бесплатно. — Прим. ред.).
Рокировочка вышла
Утром следующего дня мне приходит SMS-уведомление, что автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. Такого поворота я не ожидал. После работы приехал на «место событий» и обнаружил, что по соседству со знаком «Платная парковка», буквально в нескольких метрах, висит знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». При этом знак «Платной парковки» заботливо укутан кем-то в плотную полиэтиленовую пленку. Таким образом, получалось, что я — злостный нарушитель, оставивший в неположенном месте свой автомобиль. Какой-то знак и правда появился рядом со знаком «Платная парковка» за несколько дней до произошедшего, но было непонятно, какой именно, поскольку его точно так же полностью закрывала пленка.
Не теряя времени, я направился прямиком в пункт выдачи разрешений на возврат транспортных средств МАДИ (Московской автодорожной инспекции. — Прим. ред.) по адресу: улица 1905 Года, дом 25. Адрес был указан в SMS-уведомлении. После этого я поехал в Алтуфьево непосредственно на штрафстоянку. На все про все потратил около трех часов личного времени и чуть больше четырех тысяч рублей — на так называемые «услуги по перемещению автомобиля». Любопытно, что к тому моменту, когда я вернулся домой на машине, знак «Платная парковка» снова красовался на тротуаре, тогда как знак «Остановка запрещена» был завешан все той же полиэтиленовой пленкой.
Вежливые люди
С компьютерами я не особо дружу, да и в принципе считаю, что любую спорную ситуацию лучше урегулировать очно. Поэтому 30 апреля приехал в МАДИ, чтобы переговорить с их сотрудниками. Уже в инспекции мне вручили постановление об административном правонарушении — штраф 3 тысячи рублей (ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге. — Прим. ред.).
Справедливости ради отмечу, что общались со мной очень вежливо, но отстраненно. Разговор был короткий: не согласны? — можете попробовать оспорить штраф, вот бланк заявления. В тексте я указал, что меня не устраивает сама формулировка в постановлении об административном правонарушении.
По версии сотрудников МАДИ, занимавшихся эвакуацией моего автомобиля, я «преднамеренно прекратил движение транспортного средства под знаком „Остановка запрещена“». О каком умысле может идти речь, когда я оставил машину под знаком «Платная парковка», а знак «Остановка запрещена» на тот момент был обтянут в пленку?
Ознакомившись с моими доводами, сотрудники МАДИ пояснили, что жалоба будет рассмотрена повторно в моем присутствии 14 мая. За это время специалисты сделают запрос в ЦОДД (Центр организации дорожного движения — структура, помимо прочего ответственная за эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры: светофоры, знаки, камеры, электронные табло. — Прим. ред.), чтобы уточнить схему расстановки знаков.
Кстати, в коридорах МАДИ я столкнулся с соседом, который оказался в аналогичной ситуации. Мы договорились, что дальше будем действовать сообща. Учитывая, что ежедневно на этой платной парковке оставляют машины как минимум человек 20, я допускаю, что в тот день мы были далеко не единственными «братьями по несчастью».
Стабильность — признак мастерства
Мне не пришлось дожидаться 14 мая, чтобы вновь посетить МАДИ. Потому что 5 мая мой автомобиль снова эвакуировали на тех же самых основаниях. Как оказалось, в этот день православные верующие отмечают Красную горку, или, по-другому, Антипасху. Схема была аналогичная: в мое отсутствие знак «Остановка запрещена» снова стал действующим. Складывалось впечатление, что каждый раз, прежде чем оставить автомобиль возле дома, я должен сверяться с церковным календарем. Причем фотографии с места нарушения были сделаны сотрудниками МАДИ с хитрого ракурса — на них видно исключительно знак «Остановка запрещена». О том, что помимо него существует еще и другой знак, который вводит водителей в заблуждение, знаем только мы — получатели «писем счастья».
Очная ставка
Сотрудники инспекции пошли мне навстречу и назначили очное рассмотрение обеих спорных ситуаций на 21 мая. Однако по его итогам мне отказали в аннуляции штрафа. Все тем же вежливым тоном работник МАДИ констатировал, что знаки ставят не они, а ЦОДД. Там отметили, что об изменении схемы движения уведомили водителей заранее через официальный сайт. Так что, если мой автомобиль оказался в указанный день в зоне действия знака «Остановка запрещена», следовательно, я нарушаю ПДД. Представленных доказательств в виде фотографий и моих аргументов о том, что я не нашел подобное объявление на сайте организации, оказалось недостаточно.
Я не готов примириться с таким несправедливым штрафом и намерен обжаловать его через суд. Понимаю, что это может отнять много сил, времени и нервов. Но тут дело скорее в принципе: в настоящий момент я отдал в бюджет города восемь тысяч рублей за эвакуацию, еще шесть тысяч оплачу в качестве штрафов. Даже если брать в расчет 20-дневную скидку на штрафы, получается 11 тысяч рублей. Для сравнения: шесть тысяч рублей выделяют одному ребенку из многодетной семьи в год на школьную форму. Я не скажу, что для нас это великие деньги, и тем не менее недоумеваю, почему должен дарить их кому-то просто так из-за хитроумной расстановки дорожных знаков».
Совместная позиция ЦОДД и МАДИ:
«Ограничения остановки/стоянки автомобилей на Волоколамском проезде вводились 28 апреля и 5 мая в связи с проведением пасхальных мероприятий. Вся информация об ограничениях была опубликована 16 апреля на сайте ЦОДД и во всех аккаунтах в социальных сетях.
Вся информация об ограничениях движения в связи с проведением тех или иных мероприятий в городе размещается на едином транспортном портале, сайте ЦОДД и в официальных аккаунтах транспортного комплекса после того, как они утверждаются Межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы и проектов организации дорожного движения.
К сожалению, при обжаловании водитель не предоставил достаточных доказательств того, что парковался до введения ограничения стоянки автомобилей. Например, материалов с видеорегистратора или фотографий с датой».
Мнение эксперта
Сергей Радько, автоюрист, адвокат движения «Свобода выбора»:
— В сложившейся ситуации я бы порекомендовал герою подать жалобу на постановление об административном правонарушении и на решение МАДИ по этой жалобе. Для этого необходимо обратиться в районный суд по месту нарушения. Конечно, к жалобе не лишним будет приложить фотографии, сделанные автомобилистом. Но тут есть одно «но» — суд может не принять во внимание снимки в качестве доказательств, сославшись на то, что установить, когда и при каких обстоятельствах они были сделаны, невозможно.
Если на фотографиях, сделанных сотрудниками МАДИ, видно, что машина стоит в зоне действия запрещающего знака, то, увы, шансов на обжалование нет. Знак «Остановка запрещена» в любом случае не может быть отменен знаком «Платная парковка». Запрещающий знак действует до перекрестка, до конца населенного пункта, до знака, обозначающего конец всех ограничений, и т.д. Если ничего из вышеперечисленного нет, то в зоне платной парковки остановка запрещена. Таким образом, в тот момент нарушение имело место быть. Это довольно известная ловушка в Москве.
Имейте в виду:
- Мониторинг сайтов городских служб — дело, конечно, хорошее. И тем не менее, оставляя где-то автомобиль, не поленитесь «разведать обстановку». Проще пробежать лишние 200 метров и проверить, не притаился ли в начале улицы запрещающий знак, чем потом обивать пороги инстанций, доказывая, что правда на вашей стороне.
- Если у вас есть сомнения, стоит ли парковаться на данном участке (к примеру, наш герой видел, что какой-то знак завешан пленкой, но не видел, какой именно), лучше не рисковать. Звучит странно, но таковы реалии — в зоне платной парковки может запрещена остановка.
- Отправляясь в отпуск или длительную командировку, следует заранее озаботиться вопросом, где припарковать автомобиль. Жители столицы могут позвонить в контакт-центр «Московский транспорт»: 8(495) 539-54-54 (короткий номер 3210) и узнать, не планируются ли изменения схемы движения на конкретной улице. Но для надежности все же лучше оставить авто на дворовой стоянке или под присмотром у друзей, родственников.
- Тем, кто уже получил «письма счастья», следует помнить: на фото- и видеоматериалах, которые вы хотите использовать как доказательства невиновности, должны быть указаны время и дата. В противном случае они не будут учтены при вынесении решения по жалобе.
- Образцы жалобы на постановление об административном правонарушении для подачи в суд можно найти в интернете. Но не лишним будет сходить хотя бы на консультацию к адвокату. Как вы понимаете, аргументы могут быть абсолютно разные, поскольку каждый случай индивидуален.
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