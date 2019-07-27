Вернее, сама заправка баллона на 100%, в принципе, возможна. Некоторые так и делают. Но, как написал один форумчанин, «все взорвавшиеся шавермы — это и есть заправка баллона под завязку»! Особенно летом. Ведь газ при нагревании расширяется сильнее, чем баллон, а потому имеет возможность «рвануть» раньше, чем сработают защитные клапаны.

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На самом деле в любой баллон встраивается довольно сложный модуль, называемый мультиклапаном. В нем используется поплавок, который помимо функции указания уровня жидкого газа в баллоне при заправке обеспечивает очень важную функцию: отсекает подачу газа при заполнении баллона на 80–85%.

При этом образуется так называемая паровая подушка, которая при нагревании баллона и газа в нем до любых разумных температур не позволяет газу давить на стенки чересчур сильно. Некоторая часть пара просто сжижается. А на случай критической ситуации в мультиклапане установлен предохранительный клапан, который при критическом росте давления в баллоне выпустит часть газа наружу. И не дай бог, поблизости окажется источник открытого пламени…

Вообще, к любому баллону прилагается паспорт, в котором оговаривается вся информация по его заправке. Обычно в баллон, хоть он металлический, хоть композитный, заправляют не более 80% от его номинального объема. Именно такой баллон условно и считают полным. Понятно, что на заправленном на все 100% можно было бы уехать подальше, но… Как говорится, смотри пункт первый.

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