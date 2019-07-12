Камеры-треноги: предупреждать о них или нет?

Материал «Нам расскажут, где стоят камеры-треноги. В чем-то здесь есть подвох!» был опубликован под рубрикой «Личное мнение» и спровоцировал бурное обсуждение на форуме: 85 комментариев! Вопросы, впрочем, остались. Продолжим дискуссию?

— Арендуемые частниками камеры-треноги ставят не ради безопасности движения, а для личной выгоды. А в материале о подобных средствах фиксации нарушений говорится обратное. Неужели вы одобряете такую обираловку?

— Речь в материале шла о необходимости заблаговременно предупреждать водителей о приближении к подобным средствам контроля. И именно это предложение я не одобряю.

Закон, нравится он вам или нет, следует выполнять постоянно и повсюду, а не только там, где стоит надсмотрщик.

Такие камеры мне не нравятся —- они не нравятся никому! Однако за требованиями подобных предупреждений скрывается желание жить по понятиям: дескать, если я считаю, что на этом участке можно ехать с превышением, то я поеду! Но этому «храбрецу» нужно точно знать, что его не накажут. Именно такие водители и провоцируют появление передвижных камер, поскольку без жесткого контроля они не готовы соблюдать скоростной режим.

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