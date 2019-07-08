Хоккеиста оштрафовали на €120 000. Он только превысил скорость

Серьёзный штраф был выписан игроку команды NHL Buffalo Sabres Расмусу Ристолайнену.

24-летний финский хоккеист был пойман на нарушении ПДД еще 3 мая. За рулем внедорожника Mercedes-Benz G 500 спортсмен ехал по центру Турку со скоростью 81 км/ч при действующем ограничении в 40 км/ч. Ристолайнен признал, что превысил скорость и объяснил, что нарушил правила во время обгона.

Для суда это объяснение не показалось смягчающим обстоятельством. Несмотря на то что хоккеист сознался в нарушении, его наказали денежным штрафом, и теперь он рискует лишиться водительского удостоверения.По данным Ilta-Sanomat, речь идет о €120 680 (сумма рассчитывается с учетом превышения скорости и годового дохода нарушителя, а Расмус получает в среднем $5,4 млн в год) штрафа и возможном лишении прав на срок не менее 3 месяцев. Прокуратура потребовала лишить хоккеиста прав, но этот вопрос будет рассматривать полиция. А штраф спортсмена оставлен в силе и обжалованию не подлежит.

Фото: https://www.is.fi/