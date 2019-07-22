4 достоинства и одна недоработка обновленного Jeep Cherokee

Jeep обновил «среднюю» по иерархии модель. Недостатки, однако, могут помешать светлому будущему модели.

Шесть лет назад Jeep Cherokee шокировал всех дизайном. Продажи «многоэтажная» оптика не остановила, но нелестных эпитетов машине досталось больше, чем за всю ее предыдущую (более чем 40-летнюю!) историю. Поэтому было более-менее понятно, чего ждать от планового рестайлинга.

Классическая внешность

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С тех пор схожую стилистику примерили некоторые модели других марок, а вот Cherokee, выступив заводилой, решил остепениться. Теперь внешность внедорожника стала не такой вычурной, однако и в заурядную не превратилась. Полностью от «узкоглазия» янки не избавился, зато теперь его никто не упрекнет в ненужной эпатажности.

Корма не требовала радикального вмешательства, и все же ее не обошли вниманием. Номерной знак перенесли с бампера на пятую дверь. Это, пожалуй, более логичное решение для машины, не боящейся съезжать с асфальта. Жестянка и чистой останется дольше, и вряд ли сумеет потеряться.

Оптика, кстати, во всех комплектациях для российского рынка светодиодная спереди и сзади. Единственное ущемление — для базового исполнения с передним приводом: оно лишено LED-противотуманок.

C перевешенным на пятую дверь номерным знаком Jeep Cherokee стал похож едва ли не на половину одноклассников разом. Передняя часть кузова нуждалась в рестайлинге, спору нет, а вот корму можно было бы и не трогать.

Несколько вариантов полного привода

Да-да, у чисто внедорожной марки Jeep начальную версию Cherokee везут только передние колеса. С другой стороны, это позволило выставить достаточно привлекательную для среднеразмерного премиального кроссовера цену от 2 255 000 рублей.

Комплектации Longitude с мотором 2.4 и Limited и Overland с двигателем 3.2 V6 оснащаются трансмиссией Active Drive I. По сути, это привычный для кроссоверов автоматически подключаемый полный привод. За передачу тяги за задние колеса отвечает многодисковая муфта собственного производства. Конструкция устойчива к перегреву, и все же это не вариант для серьезного бездорожья. Так, подстраховка для зимы и сильного дождя.

Система выбора ездовых режимов есть у всех полноприводных Cherokee. В версии Trailhawk добавляется настройка для каменистой поверхности.

Модификация Trailhawk серьезнее. Ее трансмиссия Active Drive Lock обладает понижающим рядом и механической блокировкой заднего дифференциала. А еще — увеличенным до 221 мм дорожным просветом, усиленной подвеской и защитой днища. Jeep Cherokee Trailhawk продается у нас только с «шестеркой» и потянет как минимум на 3 115 000 рублей.

Хорошая управляемость

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Раз уж Jeep стоит на перепутье между типичными кроссоверами и серьезными внедорожниками по трансмиссионным возможностям и «геометрии», какое место он занимает по ходовым качествам на асфальте?

Спортивным Jeep Cherokee не назвать, но и увальнем, по недоразумению оказавшимся на трассе, тоже. Он уверенно и быстро следует за поворотом руля, не пугает кренами. Неровности разного калибра машина отрабатывает уверенно, хотя мелкие «тычки» проходят излишне подробно. Зато на по-настоящему разбитом асфальте «индеец» более чем уверен в себе.

Иными словами, в Cherokee органично сошлись умения для разных покрытий. Он с комфортом довезет вас по трассе до пункта назначения и не спасует перед «последней милей», если она не отличается цивилизованным видом.

Оригинальные опции

Базовая комплектация Sport мало того, что моноприводная, так еще и с клиренсом в жалкие 150 мм, на стальных колесах и без парктроника. Так что разумный минимум для Cherokee начинается с 2 699 000 рублей за уровень оснащения Longitude.

Еще одна фишка машины. Крошечное изображение Виллиса на ветровом стекле напоминает, с кем в родстве состоит Cherokee.

В целом набор опций стандартен для класса, особой роскошью «американец» не балует. Зато не забывает нескромно просить за цвет-металлик — 50 000 рублей.

Для машин с двигателем 3.2 в списке заказного оборудования есть любопытная позиция. Пакет Trailer Tow для эксплуатации с прицепом в России явно мало востребован, и все же производитель решил его предложить. За 45 000 рублей на Cherokee поставят дополнительный радиатор для 9-ступенчатого автомата, увеличенный радиатор двигателя, а в багажник положат полноразмерную запаску.

Неадаптированный под наши налоги мотор V6

Мощные двигатели подгоняют под наше налоговое законодательство практически все бренды. В 250 сил ужимаются даже дорогие Мерседесы и культовые в России Ленд Крузеры! Jeep местные особенности проигнорировал, и на Cherokee «шестерка» выдает 272 л.с. В результате для столичного владельца транспортный налог вырастает более чем вдвое.

Интерьер простоват для тех денег, что просят за Jeep Cherokee. Двигатель 3.2 под капотом — не повод наделять интерьер спортивным нотками: едет внедорожник с «шестеркой» бодро, но не более того.

Не стоит думать, что это не играет роли. Как показывают продажи, даже покупатели куда более статусных машин не брезгуют сэкономить, выбрав налоговыгодный двигатель. Вот и Volkswagen понял ошибку, снизив недавно сертифицированную мощность мотора Терамонта с 280 до 249 сил. А Cherokee за 3–3,5 млн рублей по нынешним ценам слишком дорогим не назовешь.

Еще более неприятны 272 «лошади» будут для последующих владельцев, которые на вторичном рынке предпочтут обойти дорогой в содержании Cherokee стороной. Так что отнять у мотора 22–23 «головы» лишним не будет и положительно скажется на продажах. А они пока смешные: 185 машин за 2017 год и 62 за прошлый.

Фото: Jeep