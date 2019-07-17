СМП РСКГ в Казани: два «больших шлема» за этап и другие поводы поудивляться

Несмотря на то что в каждом классе российского «кольца» есть свои фавориты, серия СМП РСКГ не зря славится своей непредсказуемостью. Здесь есть место и провалам лидеров, и успехам «темных лошадок», что и подтвердил гоночный уикенд на трассе Kazan Ring.

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Вот, например, способен ли гостевой пилот, которого приглашают на один-единственный этап, навязать борьбу постоянным участникам чемпионата? Как показала Казань, такое вполне реально! И пусть в обеих гонках зачета S1600 вновь не было равных представителям Lada Sport Rosneft — Владимир Шешенин и Михаил Митяев обменялись победами и вторыми местами, но главным героем уикенда стал еще один гонщик на хэтчбеке Lada Granta.

Журналист Владимир Мельников, пусть и имеющий гигантский опыт общения с самой разной техникой, в СМП РСКГ участия на постоянной основе не принимает, что не помешало ему начать четвертый этап сезона-2019 с места в карьер. В квалификации — второе время (результат долго держался вовсе первым), в первой гонке — уверенно удерживал третье место, пока не поучаствовал в столкновении и не сошел, а во втором заезде — финиш на пятой позиции после множества отыгранных мест!

С такими гостями скучать не приходилось постоянным пилотам S1600, на долю которых также выпало немало приключений. Аварии, фальстарты, технические сходы — чего только ни случалось на Kazan Ring. Но результат был неизменным. На вершине пьедестала — две Lada Granta заводской команды, а третий — Павел Кузьминов на Kia Rio команды AG Team. При этом в воскресенье петербуржец прорвался на подиум из хвоста пелотона, куда он откатился из-за заглохшей на старте машины! Это ли не настоящие гонки?

В «Супер-продакшене» ситуация развивалась по иному сценарию. В субботу главным героем стал Евгений Мейтес, который на своей Lada Granta стартовал с поул-позиции, удерживал лидерство от стартового светофора и до финишного флага, а попутно показал лучший круг гонки. «Большой шлем» москвича стал настоящим украшением заезда, но только не для его соперников. И хотя дуэт Lada Sport Rosneft поднялся на подиум, только вот второе место Владислава Незванкина и третье Андрея Петухова — явно не то, на что рассчитывали гонщики на Lada Vesta 1.6T.

«Туринг-лайт» в субботу превратился в бенефис Михаила Симонова, дебютировавшего в этом классе за рулем «кроссовера» Kia Rio X-Line. И пусть квалификацию выиграл Родион Шушаков на Peugeot 208, но в гонке его хэтчбек захандрил и начал стремительно терять позиции. Этим блестяще воспользовался Симонов, захватив лидерство и удержав его — есть первая победа! До второй позиции добрался Артём Кабаков на Volkswagen Polo, а замкнул тройку быстрейших вернувшийся в СМП РСКГ Ильдар Рахматуллин на Lada Kalina NFR. Но не повезло Ravon Racing Team, которая прервала череду призовых финишей своих гонщиков…

В воскресенье два места на пьедестале «Супер-продакшена» вновь досталось напарникам, но на сей раз это были представители Sofit Racing Team на Subaru BRZ — сначала Вадим Антипов отнял лидерство у напарника Дмитрия Лебедева, а потом его обошел Владислав Незванкин. Но «бронзу» в сражении с Мейтесом отстоять удалось. И снова не обошлось без различных инцидентов, которые привели либо к сходам, либо — кому повезло больше — к необходимости прорываться с последних позиций.

В шаге от топ-3 во второй гонке «Туринг-лайта» вновь оказались пилоты на седанах Ravon Nexia R3 — первыми к финишу пришли Роман Голиков (Lada Granta), Владимир Черевань (Volkswagen Polo) и Александр Сальников (Hyundai Solaris). Очередной сюрприз — как со знаком «минус» (отсутствие подиумов узбекских машин), так и со знаком «плюс» (новые лица на вершине призового пьедестала) — гонок на Kazan Ring.

Не обошлось без приятных сюрпризов и в топовом классе «Туринг». Первая гонка превратилась в безуспешную погоню 21 пилота за Климом Гавриловым. Петербуржец за рулем Audi RS3 LMS команды Carville Racing выиграл квалификацию и был таков — на старте его едва не обошёл гонщик Lukoil Racing Андрей Масленников, но пилот Cupra TCR так и остался вторым, хотя и оставил позади Lada Vesta Sport TCR бывалого Кирилла Ладыгина. А лидер квалификации, одержав уверенную победу, стал автором второго за этап в Казани «большого шлема», приписав к лидерству от старта до финиша быстрейший круг. Естественно, двум десяткам мощных машин на одной трассе было тесно, поэтому не обошлось без столкновений, в одном из которых сложил оружие претендент на титул Алексей Дудукало (Audi RS3 LMS). Да и вообще из-за аварий и технических неполадок пелотон недосчитался на финише сразу пяти автомобилей.

Не меньше различных событий было и во второй гонке «Туринга», с той лишь разницей, что авария с участием сразу четырех гонщиков (не финишировали всего пять машин) произошла сразу на старте. В итоге пелотон возглавили сразу две Lada Vesta Sport — сейфети-кар и гоночный седан Lada Vesta Sport TCR Михаила Грачёва. Следом за парой отечественных автомобилей выстроились два корейских хэтчбека Hyundai i30N TCR — Иван Лукашевич завоевал для Lukoil Racing «серебро», а Дмитрий Брагин принес Taif Motorsport «бронзу». Что до победителя, то его триумф стал первым в сезоне-2019 и очередным для Lada Sport Rosneft.

Накал страстей сопровождал оба заезда зачета S1600 «Юниор». Первая гонка осталась за обладателем поула Егором Ганиным, компанию которому на подиуме составили Артём Лякин и Рустам Фатхутдинов — каждому из них пришлось изрядно попотеть, чтобы завоевать награды. Во втором старте не было равных Илье Дощечкину, вместе с которым в тройку быстрейших вошли Никита Дубинин и Пётр Плотников. И вновь каждый круг гонки сопровождался разменом позиций, так что по степени интереса заезды начинающих свою гоночную карьеру кольцевиков ничуть не уступали «Турингу», а подчас даже были интереснее битв опытных пилотов на мощнейшей технике.

В молодежной формульной моносерии SMP Formula 4 в гонках на Kazan Ring победителем дважды стал Артём Лобаненко, второе место досталось Алексею Несову и Павлу Буланцеву, а тройку призеров на этапе замыкали совмещающая российскую серию с испанской Formula 4 Ирина Сидоркова и Александр Вилаев.

СМП РСКГ 2019 года перевалила за экватор, и едва ли не в половине зачетов борьба за титул по итогам сезона начинается сначала. Шансов выправить ситуацию осталось наперечет, и первый из них гонщикам представится 3–4 августа — российское «кольцо» вернется на трассу в Мячково, наконец-то открывшуюся после масштабной реконструкции. Но, несмотря на знакомое название, это будет совсем не тот ADM Raceway, что был раньше. А значит — всем гонщикам придется искать ключи к автодрому с чистого листа, так что будет интересно.

Фото: пресс-служба СМП РСКГ