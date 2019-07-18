Читатель «За рулем» снабдил петелькой автомобильный коврик, и теперь он всегда в порядке.

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Куда положить мокрые коврики, чтобы они, пока сохнут, вновь не испачкались?

Я приделал к каждому коврику обычный нейлоновый хомут со стороны, обращенной к сиденью, чтобы не было видно.

Теперь после мойки вешаю их на стену гаража. Как просохнут, укладываю в автомобиль.

С. Петров, Вышний Волочёк

Полное собрание советов бывалых водителей вы найдете по этой ссылке.

Небольшой совет от нашего магазина: если водительский коврик сильно износился, а остальные в отличном состоянии, можно воспользоваться универсальным подпятником. Стильный внешний вид, различные цвета и прочность — вот чем отличаются наши подпятники.

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Фото: С. Петров