Этот совет аккуратного читателя «За рулем» привлекает своей простотой и эффективностью: обмахнул — и готово!

ИНСТРУМЕНТ МАЛЯРА

А. Коротков, Тверская область

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В салоне автомобиля существует много мест, в которых скапливается пыль, а подлезть туда носиком пылесоса невозможно. К тому же велика вероятность поцарапать пластик.

Рекомендую использовать малярную кисть с мягким ворсом: одной рукой держим носик пылесоса, а другой выметаем пыль в его сторону. Так проще чистить дефлекторы обдува, различные кнопки и пластик, который можно повредить, протирая тряпкой. Удастся быстро вымести пыль между сиденьем и центральным туннелем, необходимо лишь подобрать кисть нужной длины.

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

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