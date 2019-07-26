Читатель «За рулем» рассказывает, как продлить жизнь карданным шарнирам рулевого вала, расположенным в нижней части моторного отсека, с помощью зубной щетки, WD-40 и пищевой пленки.

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Карданные шарниры рулевого вала, расположенные в нижней части моторного отсека, никак не защищены от грязи и пыли и потому через некоторое время начинают терять подвижность. А менять их не только накладно, но и хлопотно.

Когда на моем автомобиле эти шарниры стали подклинивать, решил их сначала почистить — для этого воспользовался маленькой металлической и зубной щетками.

Потом побрызгал сочленение аэрозольной смазкой типа WD-40. Соединение заработало без люфтов и стуков. После этого нанес на карданы густую смазку, обмотал шарниры пищевой стрейч-пленкой в несколько слоев и закрепил на валу хомутами. Главное — не натягивать пленку туго вокруг кардана.

Защита работает уже два года, пленка не порвалась, смазка не вытекает, карданы не закусывает.

С. Усов, Самара

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