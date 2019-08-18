Для тех, кто любит экзотику: внедорожный дом на колесах Этот автомобиль придумали для тех отчаянных водителей, которые предпочитают путешествовать там, где нет дорог, а только направления. Программист перехитрил видеофиксацию — система дала сдачи! Думая, что автомобилю с номером «NULL» система не сможет выписывать штрафы, хакер перехитрил сам себя. Даете ли вы чаевые заправщикам? — опрос «За рулем» Говорят, что большинство прошедших жизненный этап под названием Starbucks всегда оставляют чаевые официантам, барменам, таксистам… А что насчет заправщиков АЗС, которые проводят рабочий день не в теплом модном месте, а среди бензоколонок и в холод, и в жару?