Говорят, что большинство прошедших жизненный этап под названием Starbucks всегда оставляют чаевые официантам, барменам, таксистам… А что насчет заправщиков АЗС, которые проводят рабочий день не в теплом модном месте, а среди бензоколонок и в холод, и в жару?
Как известно, водитель в России должен уметь обруливать ямы и уворачиваться от обруливающих ямы. А некоторые плохие дороги и вовсе стоит объезжать по отличному бездорожью. Эту пару правил нужно помнить в первую очередь, готовясь к поездке по грунтовке. Но есть и другие полезные советы.
Прекрасной половине подходят и крохотные машинки, и спортивные авто, и огромные внедорожники. Тут, как говорится, дело вкуса и предпочтений. Сервис проверки истории автомобилей avtocod.ru проанализировал предложения вторичного рынка и составил топ-5 идеальных машин для женщин.
Первая передача, понижайка, натужный рев двигателя, периодические пробуксовки всех четырех колес — оседлав огненно-оранжевый УАЗ Хантер в модификации «Экспедиционный», я карабкаюсь на легендарный Эльбрус, самую высокую вершину Европы.
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