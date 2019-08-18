СМЗ-НАМИ‑086 Спутник — история автомобиля — журнал За рулем

Другой Спутник — неизвестный автомобиль из СССР

Имя Спутник принадлежало не только первым ВАЗ‑2108. Так же назвали опытную микролитражку СМЗ-НАМИ‑086, разработанную в 1960‑е годы.

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Опытную микролитражку СМЗНАМИ086 Спутник разработали в 1960е годы и предназначали для инвалидов.

Цельнометаллический несущий кузов, двухцилиндровый четырехтактный мотор мощностью 15 л.с., «гладкий» пол, независимая подвеска, рулевая колонка с карданным сочленением, электромагнитное сцепление — конструкция выглядела перспективно и вполне могла послужить прототипом для целой гаммы различных автомобилей, а не только для инвалидок.

Однако, прикинув реальные возможности СМЗ с его допотопными технологиями, на симпатичном купе все-таки поставили крест.


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Фото: из архива автора

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