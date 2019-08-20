Сегодня, в 16:06 Да, и это тоже Mercedes! 15 самых странных модификаций Mercedes-Benz с шестью колесами, шестью дверями, скрещенный с Вартбургом, с двигателем на дровах… Были и другие вариации, о которых вы наверняка ничего не слышали.
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За многолетнюю историю под маркой Mercedes-Benz делали самые разные легковые автомобили. Некоторые модели были массовыми и расходились по миру огромными тиражами. Иные — представительские или спортивные — мелкосерийными. Однако и их
знал весь мир.
Так или иначе, марка Mercedes-Benz, по крайней мере до появления первых переднеприводных моделей, ассоциировалась с солидными, добротными, хотя и концептуально традиционными автомобилями.
Кстати, фирма многие годы даже не делала серийно универсалов, считая, что такие «полугрузовики» — не ее дело. Однако история все же сохранила
очень необычные и нетипичные для марки автомобили. Правда, к некоторым из них сама компания имела лишь отдаленное отношение… 15 советских универсалов, половину из которых вы вряд ли встречали на дорогах, смотрите тут. Фото: из архива автора
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