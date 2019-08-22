Удар с переворотом и другие типичные ДТП: разбор с видеорегистратором

Ни одной из этих пяти аварий не случилось бы, если бы водители всего лишь — вы не поверите! — следовали Правилам дорожного движения.

Предлагаем посмотреть небольшой видеоролик, а потом разберем каждый из эпизодов, попавших в поле зрения видеорегистраторов.

Эпизод первый: дворовый разъезд

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Вот уж верно гласит народная мудрость — «в тихом омуте черти водятся». Казалось бы, что может случиться во дворе, где Правила предписывают двигаться со скоростью не выше 20 км/ч? А уж оказаться на крыше, да еще по своей вине, вообще никому в голову не придет! Тем не менее водитель Skoda Fabia не пропустил не имевший помехи справа красный автомобиль, получил удар в бок, в результате которого перевернулся на крышу. Кроме техники в аварии никто не пострадал.

Совет «За рулем»

Во-первых, не забывайте, что при разъездах во дворах, где нет ни главных ни второстепенных улиц, действуют те же правила проезда нерегулируемых перекрестков с приоритетом того, кто не имеет помехи справа.

Во-вторых, не нужно торопиться. Оба автомобиля ехали чуть быстрее, чем нужно, чтобы затормозить в случае возникновения опасности.

10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.

В-третьих, быть внимательным. Уверен, что ни один водитель не допустит аварии, даже если у него будет хоть малейший шанс предотвратить ее. Здесь же и тот и другой автомобили ехали, не замечая никого и ничего на своем пути.

Эпизод второй: коварство желтого сигнала

Что думает водитель, который рискует выехать на перекресток на желтый сигнал светофора? — Успею, проскочу! Так считал водитель легковушки, поворачивающей налево. Точно так же думал и водитель маршрутки, который следовал прямым курсом.

Формально желтый сигнал запрещает движение, но за одним исключением:

6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 (остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии: на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью, либо в других местах — перед светофором или регулировщиком, не создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых разрешено) Правил, разрешается дальнейшее движение.

Совет «За рулем»

Не стремитесь проскочить на желтый. Но если такое случилось, то будьте любезны, оказавшись на перекрестке, следовать Правилам! Водитель легкового автомобиля обязан был пропустить белую маршрутку.

13.4. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Таким же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.

К тому же в данном конкретном случае водитель легкового автомобиля спокойно мог затормозить загодя, при зеленом мигающем сигнале светофора.

Эпизод третий: препятствие при обгоне

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Главное правило при совершении обгона гласит: прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна. В этом плане к водителю внедорожника не придерешься — на встречной полосе, насколько хватает глаз, не было ни одного автомобиля. Однако он грубо нарушил Правила, выехав на встречную полосу через сплошную линию разметки. За это и поплатился.

Сплошная линия была нанесена не случайно. Впереди перекресток. Легковой автомобиль не ожидал атаки сзади, его водитель начал левый поворот — и тут же получил удар в левый бок.

Совет «За рулем»

Не пересекайте сплошную линию разметки. Ее рисуют не просто так. Пересечение сплошной с выездом на полосу встречного движения — грубейшее нарушение Правил, за которое полагается 5000 рублей штрафа и можно лишиться прав. Но это если обойдется без ДТП. В случае же аварии нарушение может оказаться куда дороже.

Эпизод четвертый: съезд с круга

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Правила движения разрешают въезжать на перекресток с круговым движением по любому из рядов. А вот съезжать с круга нужно из правого ряда. Водитель Lada 4x4 явно пренебрег этим правилом и решил использовать для маневра всю ширину проезжей части.

Совет «За рулем»

Находясь на перекрестке с круговым движением, помните, что вы имеете приоритет только перед транспортом, въезжающим на перекресток. Если не успели занять соответствующее положение для съезда, можно сделать дополнительный круг, чтобы не подрезать соседей.

8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

Также, чтобы не вводить других участников движения в заблуждение, нужно включать соответствующий сигнал поворота. Водитель Лады поворачивал направо при включенном левом поворотнике.

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

Эпизод пятый: перегруженный перекресток

Водитель легкового автомобиля выехал на перекресток вслед за грузовиком уже на желтый сигнал светофора. А вот как на центре перекрестка оказался серебристый автомобиль, появившийся слева, остается загадкой. Ведь для него все это время горел красный сигнал светофора, который сменился на зеленый как раз в момент столкновения.

Совет «За рулем»

Выезжайте на регулируемый перекресток только после того, как находящиеся на нем транспортные средства освободят его. Водитель серебристой легковушки нарушил Правила, не дав покинуть перекресток находящемуся на нем транспортному средству. За что и поплатился.

13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.

Не стоит забывать о Правилах и о том, что безопасность на дороге зависит прежде всего от нас самих.