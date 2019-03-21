Зимой сплошная может быть под грязью и снегом, весной — просто стерта. Как понять, есть ли она на дороге на самом деле и, следовательно, разрешен ли обгон? Как поступать, если сотрудники ГИБДД вменяют в вину выезд на встречку, но разметки на самом деле видно не было?
Юрий Ключевский, Тверь
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Наряду с возможностью распознавания водителем линии разметки эти факторы влияют также на принятие решения при рассмотрении сотрудниками Госавтоинспекции и судами дел, связанных с выездом на полосу встречного движения.
Если в силу объективных или субъективных причин вы не можете идентифицировать линию разметки, которая разделяет транспортные потоки встречного направления, советую вам «по умолчанию» исходить из того, что ее пересечение запрещено.
Напоминаю также, что, независимо от наличия и видимости разметки, в соответствии с пунктом 9.2 Правил дорожного движения на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается.
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