Что делать, если сплошной линии не видно — отвечает ГИБДД

Зимой разметка может быть под грязью и снегом, весной — просто стерта. Как понять, есть ли она на дороге и, следовательно, разрешен ли обгон?

Зимой сплошная может быть под грязью и снегом, весной — просто стерта. Как понять, есть ли она на дороге на самом деле и, следовательно, разрешен ли обгон? Как поступать, если сотрудники ГИБДД вменяют в вину выезд на встречку, но разметки на самом деле видно не было?

Юрий Ключевский, Тверь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Хотел бы обратить внимание читателей на то, что дорожно-транспортные происшествия, связанные с выездом на полосу проезжей части (сторону дороги), предназначенную для встречного движения, характеризуются высокой тяжестью последствий. Потому, принимая решение о выезде на эту полосу, необходимо учитывать не только требования разметки, но и другие факторы, включая видимость в направлении движения, расстояние до встречных транспортных средств, состояние дорожного покрытия и прочее.

Наряду с возможностью распознавания водителем линии разметки эти факторы влияют также на принятие решения при рассмотрении сотрудниками Госавтоинспекции и судами дел, связанных с выездом на полосу встречного движения.


Если в силу объективных или субъективных причин вы не можете идентифицировать линию разметки, которая разделяет транспортные потоки встречного направления, советую вам «по умолчанию» исходить из того, что ее пересечение запрещено.

Напоминаю также, что, независимо от наличия и видимости разметки, в соответствии с пунктом 9.2 Правил дорожного движения на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается.

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Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

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