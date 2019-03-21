Зимой сплошная может быть под грязью и снегом, весной — просто стерта. Как понять, есть ли она на дороге на самом деле и, следовательно, разрешен ли обгон? Как поступать, если сотрудники ГИБДД вменяют в вину выезд на встречку, но разметки на самом деле видно не было?

Юрий Ключевский, Тверь

Снежные ловушки: как оспорить штраф за невидимые знаки и разметку

необходимо учитывать не только требования разметки, но и другие факторы, включая видимость в направлении движения, расстояние до встречных транспортных средств, состояние дорожного покрытия

Хотел бы обратить внимание читателей на то, что дорожно-транспортные происшествия, связанные с выездом на полосу проезжей части (сторону дороги), предназначенную для встречного движения, характеризуются высокой тяжестью последствий . Потому, принимая решение о выезде на эту полосу,и прочее.

Наряду с возможностью распознавания водителем линии разметки эти факторы влияют также на принятие решения при рассмотрении сотрудниками Госавтоинспекции и судами дел, связанных с выездом на полосу встречного движения.

советую вам «по умолчанию» исходить из того, что ее пересечение запрещено.

Если в силу объективных или субъективных причин вы не можете идентифицировать линию разметки, которая разделяет транспортные потоки встречного направления,

Напоминаю также, что, независимо от наличия и видимости разметки, в соответствии с пунктом 9.2 Правил дорожного движения на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается.