Беспилотник на наших дорогах: он вряд ли куда-то доедет!

Материалы по теме
Появление автопилота на машинах обусловлено тремя факторами. Первый — технический прогресс. После того как обычный круиз-контроль превратился в адаптивный, стало понятно, что на этом его развитие не остановится: инженерам нужно куда-то двигаться.
Вторая причина — гаджетомания молодежи. Статистика по всему миру отмечает: новое поколение не чувствует кайфа от вождения, а автомобили отвлекают его от любимого смартфона с соцсетями. Выходов у автопроизводителей два. Можно либо потерять эту аудиторию, либо сделать продукт, заточенный под нее. Первое чревато банкротством, поэтому остается одна дорога.
Наконец, третий аргумент «за» — повышение уровня безопасности. Если с первыми двумя пунктами не поспоришь, они достаточно очевидны, то с последним не всё так просто.
Идет перезагрузка
Материалы по теме
Для начала вспомните, сколько раз за последние полгода-год у вас глючил смартфон или компьютер. Скорее всего, гаджет приходилось как минимум перезагружать, иногда — переустанавливать программы. А теперь представьте, что взбрыкнул не телефон в момент праздного хождения по интернету, а автопилот вашей машины на скорости 100 км/ч. Допустим, завис. И кнопочка Reset, как назло, тоже не помогает....
Единичные глюки бытовой электроники — это всего лишь повод для легкого раздражения владельца и нулевой урон репутации производителя (все ведь небезгрешны). Автопилот же права на ошибку лишен: в его руках человеческие жизни. С поправкой на скорость, наличие вокруг машины препятствий и других людей времени на исправление сбоя не будет ни у электронного разума, ни у человека.
Особенно неуютно становится от того, что на дороги готовится выйти только первое поколение беспилотников. Их, конечно, усиленно учат, но статус первого в своем роде по определению означает небезупречность.
Серийные Теслы с «типа»-автопилотом и тестовые прототипы не так уж редко попадают в аварии. В том числе — с летальным исходом. А нам говорят, что уже через пару лет эти разработки выйдут на новый уровень и станут массовыми.
Серийные Теслы с «типа»-автопилотом и тестовые прототипы не так уж редко попадают в аварии. В том числе — с летальным исходом. А нам говорят, что уже через пару лет эти разработки выйдут на новый уровень и станут массовыми.
Защита от дурака
Материалы по теме
Опасаться автопилотам нужно будет не только собственных глюков, но и окружающей действительности. Машины-беспилотники станут ездить в окружении автомобилей, управляемых людьми. Иначе говоря — непредсказуемыми. Компьютер, каким бы умным его ни сделали, не в состоянии предвидеть любой фортель, который может выкинуть сосед по потоку. Нам-то в России над примерами и думать не надо: перестроения перед носом без поворотника — в порядке вещей. Как тебе такое, автопилот?
Получится, что электроника либо будет попадать в аварии из-за соседей-неадекватов, либо станет перестраховываться, держа таких в уме. И второй вариант отнюдь не лучше первого! С таким помощником в плотном городском потоке автомобиль никуда не доедет. Он ведь будет стоять и пропускать всех, кто успеет сунуть перед ним нос. А влезть перед поддерживающим безопасную дистанцию автопилотом проще, чем отнять конфетку у ребенка. Такой «прогресс» окажется раздражающим фактором в потоке для всех, а это есть ущерб безопасности.
Автомобильные дизайнеры дали фантазии волю, рисуя не привычные интерьеры, а какие-то гостиные и спальни на колесах. Аварию в расчет уже не принимают?
Автомобильные дизайнеры дали фантазии волю, рисуя не привычные интерьеры, а какие-то гостиные и спальни на колесах. Аварию в расчет уже не принимают?
Поза безопасности
А что станет с пассивной безопасностью? Нам рекламируют, что поездка с автопилотом освободит время для своих дел: чтения, работы с компьютером, сна. Однако нынешние ремни и подушки безопасности предполагают, что человек сидит в определенной позе, без мешающих срабатыванию вещей и, заметив опасность, еще и рефлекторно сгруппируется.
Материалы по теме
А теперь представьте, что в аварию попадает машина со спящим в откинутом кресле водителем. Приход автопилота потребует переработать всю систему защиты пассажиров при ДТП! Дизайнеры моду на автопилот и электрические силовые установки в своих свежих концепткарах уже отразили. Но им-то проще, чем инженерам по безопасности. Пока ни о каких новых идеях именно для беспилотников не слышно.
И только когда на дорогах окажется засилье «автоматизированных» машин, можно будет говорить о каком-то росте уровня безопасности. Между собой компьютерам будет легче договориться, движение станет спокойным и упорядоченным, во взаимодействии с транспортными средствами начнут находиться объекты дорожной инфраструктуры. Но даже развитым странам до такой фантастической благодати еще не один десяток лет.
Пока же автопилот — это сложная и потенциально «взрывоопасная» штука во враждебном для себя окружении. Помощники водителя имеют право на жизнь, однако отстранять человека от процесса управления машиной пока рано.
Фото: depositphotos.com, forums.teslamotors.com