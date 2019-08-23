Беспилотник на наших дорогах: он вряд ли куда-то доедет!

Автопилот и электрификация — два столпа, на которых, как нас уверяют, будет стоять автомобильная отрасль будущего. Причем будущего уже очень близкого. Вот только вопросов к безопасности от этого становится только больше.

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Появление автопилота на машинах обусловлено тремя факторами. Первый — технический прогресс. После того как обычный круиз-контроль превратился в адаптивный, стало понятно, что на этом его развитие не остановится: инженерам нужно куда-то двигаться.

Вторая причина — гаджетомания молодежи. Статистика по всему миру отмечает: новое поколение не чувствует кайфа от вождения, а автомобили отвлекают его от любимого смартфона с соцсетями. Выходов у автопроизводителей два. Можно либо потерять эту аудиторию, либо сделать продукт, заточенный под нее. Первое чревато банкротством, поэтому остается одна дорога.

Наконец, третий аргумент «за» — повышение уровня безопасности. Если с первыми двумя пунктами не поспоришь, они достаточно очевидны, то с последним не всё так просто.

Идет перезагрузка

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Для начала вспомните, сколько раз за последние полгода-год у вас глючил смартфон или компьютер. Скорее всего, гаджет приходилось как минимум перезагружать, иногда — переустанавливать программы. А теперь представьте, что взбрыкнул не телефон в момент праздного хождения по интернету, а автопилот вашей машины на скорости 100 км/ч. Допустим, завис. И кнопочка Reset, как назло, тоже не помогает....

Единичные глюки бытовой электроники — это всего лишь повод для легкого раздражения владельца и нулевой урон репутации производителя (все ведь небезгрешны). Автопилот же права на ошибку лишен: в его руках человеческие жизни. С поправкой на скорость, наличие вокруг машины препятствий и других людей времени на исправление сбоя не будет ни у электронного разума, ни у человека.

Особенно неуютно становится от того, что на дороги готовится выйти только первое поколение беспилотников. Их, конечно, усиленно учат, но статус первого в своем роде по определению означает небезупречность.

Серийные Теслы с «типа»-автопилотом и тестовые прототипы не так уж редко попадают в аварии. В том числе — с летальным исходом. А нам говорят, что уже через пару лет эти разработки выйдут на новый уровень и станут массовыми.

Защита от дурака

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Опасаться автопилотам нужно будет не только собственных глюков, но и окружающей действительности. Машины-беспилотники станут ездить в окружении автомобилей, управляемых людьми. Иначе говоря — непредсказуемыми. Компьютер, каким бы умным его ни сделали, не в состоянии предвидеть любой фортель, который может выкинуть сосед по потоку. Нам-то в России над примерами и думать не надо: перестроения перед носом без поворотника — в порядке вещей. Как тебе такое, автопилот?

Получится, что электроника либо будет попадать в аварии из-за соседей-неадекватов, либо станет перестраховываться, держа таких в уме. И второй вариант отнюдь не лучше первого! С таким помощником в плотном городском потоке автомобиль никуда не доедет. Он ведь будет стоять и пропускать всех, кто успеет сунуть перед ним нос. А влезть перед поддерживающим безопасную дистанцию автопилотом проще, чем отнять конфетку у ребенка. Такой «прогресс» окажется раздражающим фактором в потоке для всех, а это есть ущерб безопасности.

Автомобильные дизайнеры дали фантазии волю, рисуя не привычные интерьеры, а какие-то гостиные и спальни на колесах. Аварию в расчет уже не принимают?

Поза безопасности

А что станет с пассивной безопасностью? Нам рекламируют, что поездка с автопилотом освободит время для своих дел: чтения, работы с компьютером, сна. Однако нынешние ремни и подушки безопасности предполагают, что человек сидит в определенной позе, без мешающих срабатыванию вещей и, заметив опасность, еще и рефлекторно сгруппируется.

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А теперь представьте, что в аварию попадает машина со спящим в откинутом кресле водителем. Приход автопилота потребует переработать всю систему защиты пассажиров при ДТП! Дизайнеры моду на автопилот и электрические силовые установки в своих свежих концепткарах уже отразили. Но им-то проще, чем инженерам по безопасности. Пока ни о каких новых идеях именно для беспилотников не слышно.

И только когда на дорогах окажется засилье «автоматизированных» машин, можно будет говорить о каком-то росте уровня безопасности. Между собой компьютерам будет легче договориться, движение станет спокойным и упорядоченным, во взаимодействии с транспортными средствами начнут находиться объекты дорожной инфраструктуры. Но даже развитым странам до такой фантастической благодати еще не один десяток лет.

Пока же автопилот — это сложная и потенциально «взрывоопасная» штука во враждебном для себя окружении. Помощники водителя имеют право на жизнь, однако отстранять человека от процесса управления машиной пока рано.

Прежде чем выпустить на дороги автономные транспортные средства, нужно решить одну очень важную проблему: как заставить их выполнять требования полиции?

Фото: depositphotos.com, forums.teslamotors.com