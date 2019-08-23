Известно, что установка вариатора на Renault Logan Stepway повлекла за собой уменьшение дорожного просвета. Иксрею в исполнении Cross полагается точно такой же силовой агрегат, что и собратьям по альянсу. Удалось ли вазовским инженерам сохранить при этом достаточно большой клиренс? Это мы выяснили в ходе тест-драйва новинки.

Откуда взялся вариатор?

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Лада Иксрей и Веста пришлись у нас ко двору. Но у них одна большая проблема — нет толковой автоматической коробки передач (робот АМТ не в счет). Потому все очень ждали появления машин с вариатором. И вот — свершилось! На рынок выходит Иксрей Кросс с бесступенчатой трансмиссией X-tronic фирмы Jatco. Вскоре аналогичная версия появится и у Весты.

Сам вариатор хорошо известен нам по автомобилям Renault из линейки Stepway, а также кроссоверу Kaptur. Встречается он и на автомобилях под маркой Nissan. Агрегатируется вариатор с ниссановским мотором HR16 рабочим объемом 1,6 литра и мощностью в 113 л.с. Двигатели собирают в Тольятти и устанавливают на многие модели альянса Renault-Nissan.

Вариатор имеет шесть фиксированных квазиступеней. И это отличная новость, особенно для тех, кто часто ездит по автомагистрали. Ведь у Иксрея Кросс с 5-ступенчатой механикой и короткой главной парой было две большие проблемы: шум (на высшей передаче двигатель работает на более чем на 3000 об/мин уже при скорости 100 км/ч) и немаленький расход топлива. Иксрей с вариатором таких недостатков лишен.

Двигатель HR16 не рассчитан на 92-й бензин. Потому придется заливать 95-й. Вариатор имеет шесть фиксированных квазиступеней.

Что еще изменилось в машине?

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Бесступенчатая трансмиссия — не единственное новшество, появившееся на Иксрее Кросс. Он также получил обновленную мультимедийную систему, поддерживающую Apple Car Play и Android Auto. То есть

все нужные водителю функции выводятся на экран мультимедиа, превращая хэтчбек повышенной проходимости в смартфон на колесах. Прокладывать маршруты и узнавать о пробках, говорить по телефону, отправлять и получать сообщения в мессенджерах, слушать музыку онлайн — теперь это можно делать не отрывая рук от руля. Для этого существуют интеллектуальные голосовые помощники.

Мультимедийная система оснащена новым экраном с высоким разрешением и возможностью отклика сразу на несколько прикосновений (multitouch), а также более эффективным микрофоном обратной связи.

Мы уже опробовали такую машину в деле. Дорожный просвет под металлической защитой двигателя составляет примерно 210 мм — отличный результат. Вазовские инженеры хорошо справились со своей задачей: обеспечили рынок новой перспективной версией Иксрея, не ухудшив при этом важную ездовую характеристику машины.

Однако и без недостатков не обошлось. О них — в нашем видеообзоре: