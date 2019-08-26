Где моя скидка на штрафы? — ответ главы ГИБДД — журнал За рулем

Где моя скидка на штрафы? — ответ главы ГИБДД

Сэкономить на уплате штрафа за нарушение Правил дорожного движения дозволено далеко не всем: исключений — масса.

На какие штрафы не распространяется 50-процентная скидка?

С. Олимпиев, Московская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В соответствии с пунктом 1.3 части 1 статьи 32.2 КоАП РФ возможность уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного штрафа в 20 дневный срок со дня вынесения постановления за совершение правонарушений, предусмотренных главой 12, не распространяется на административные правонарушения, предусмо­тренные:

  • частью 1.1 статьи 12.1 (повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке);
  • статьей 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому водителю);
  • частями 6 и 7 статьи 12.9 (повторное превышение установленного ограничения скорости на величину более 40 км/ч);
  • частью 3 статьи 12.12 (повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика),
  • частью 5 статьи 12.15 (повторный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления);

  • частью 3.1 статьи 12.16 (повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением);
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  • статьей 12.24 (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой причинение легкого или среднего вреда здоровью потерпевшего);
  • статьей 12.26 (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения);
  • частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции).

Кроме того, следует учитывать, что данное положение не применяется в отношении правонарушений, ответственность за которые предусмотрена законами субъектов Российской Федерации (например, нарушение правил пользования парковками).

  • За что и как штрафуют на основании фото- и видеофиксации с камер, читайте тут.

Фото: Depositphotos

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