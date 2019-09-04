Renault для бизнеса: тест «тонника» Master

ГАЗель и Транзит — самые продаваемые в сегменте LCV (легкие коммерческие автомобили). Остальные выступают массовкой, но среди них есть весьма популярные актеры. Например — 11-кубовый Renault Master.

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Совсем недавно мы опробовали Volkswagen Crafter — и основательно с ним намучились. Ведь фургону грузоподъемностью полторы тонны путь в пределы столичного ­Третьего транспортного кольца заказан. Да и с парковкой длиннобазного фургона непросто.

Так что в этот раз мы остановились на технике поменьше и взяли «средний» Master — в версии L2H3. Со средней базой, высокой крышей и, самое главное, грузоподъемностью в тонну. На сей раз наши перемещения по столице не ограничены — кто посмеет остановить ярко-рыжий фургон?

Renault Master

Перевезти мне предстояло мотоцикл Triumph весом около 280 кг. После небольшого ДТП пришлось транспортировать его из подмосковного Серпухова в столицу. Высота порога кузова — всего 55 см, так что закатить тяжелый мот было несложно даже вдвоем. Как и закрепить — на полу и стенках полно транспортировочных колец, через которые мы и протянули страховочные ремни.

В грузовом отсеке объемом 11 кубов — множество крюков для фиксации груза. Мы легко закрепили 280‑килограммовый мотоцикл. Распахивающиеся на 270° двери — опция, которая обойдется в 8000 рублей.

Даже с неполными 300 кг загрузки поведение Мастера сильно изменилось — в первую очередь это касается плавности хода. «Козление» задней оси исчезло, и Renault перестал скакать на всех неровностях. А вот в остальном перемен не последовало: 125‑сильный дизель объемом 2,3 литра в паре с 6-ступенчатой механикой отлично тащит машину.

Возможностей дизеля М9 Т объемом 2,3 литра и мощностью 125 л.с. хватает Мастеру за глаза. Динамика — вполне. Экономичность — что надо.

Master уверенно разгоняется до крейсерских 100–110 км/ч. При этом не напрягает ни шум, ни расход — на трассе нетруд­но уложиться в 8 л/100 км. Да и в городе аппетит дизеля остается в пределах 10 л/100 км. Отличный результат!

Не понравилась вибронагруженность. Дизель на холостых оборотах от души наполняет кабину неприятной дрожью, вводя в резонанс часть пластика передней панели и дверей. Такой «тракторный» характер совсем не вяжется с городской внешностью трудяги. Но это чуть ли не единственный просчет.

Рабочее место непритязательное, но вполне удобное. Вот только отделения в верхней части панели недостаточно глубокие. В качестве опции есть «внедорожный» режим: отклики на акселератор притупляются, что удобно вне твердых дорог.

В остальном этот «рыжий» — Мастер своего дела с большой буквы. И выглядит неплохой альтернативой тому же Транзиту. Ведь ценник не кусается — за наш фургон с транспортировочными кольцами, внутренней отделкой боковин грузового отсека, опционной перегородкой кабины со стеклом и кучей других приятных опций просят меньше двух миллионов. По нынешним временам достойная плата за современный вместительный LCV.

ПОД КАБЛУКОМ

Разумеется, Renault Master не одинок в коммерческой линейке. Помимо фургона есть и «каблучки». На смену некогда популярному Kangoo пришел Dokker, выстроенный на вездесущей платформе B0. И кроме обычных пассажирского и грузопассажирского «каблучков» в гамме есть версия Stepway.

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В отличие от других представителей внедорожной линейки Renault, в случае со Степвеем обошлось без увеличения клиренса: у него те же 190 мм. Появился лишь внедорожный обвес. Базовый автомобиль с 82‑сильным бензиновым мотором и механической коробкой стóит миллион пятьдесят тысяч. Дизельный 90‑сильный Dokker (мотор знакóм по дорестайлинговому Дастеру) тянет уже на 1 180 000 рублей.

Обычный Kangoo покинул наш рынок, но его электрическая версия Z.E. остается. Возможность обходиться без заездов на традиционные АЗС и заботиться об экологии влетит в копеечку: самый дешевый «электрокаблук» тянет на 2,6 миллиона рублей. Грузоподъемность — 600 кг, а запас хода в реальной эксплуатации — 150 км. Динамика вполне достаточна для города и пригорода: 60‑сильный электромотор разгоняет Kangoo Z.E. до 130 км/ч.

Renault Master Длина / ширина / высота / база 5548 / 2070 / 2736 / 3682 мм

Размеры грузового отсека 3083 × 1765 × 2144 мм

Объем грузового отсека 11,7 м³

Полная масса 2490 кг

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2299 см³; 92 кВт/125 л.с. при 3500 об/мин; 310 Н·м при 1500 об/мин

Топливо / запас топлива ДТ / 100 л

Расход топлива: смешанный цикл 8,1 л/100 км

Трансмиссия передний привод; М6

Редакция «За рулем» выражает благодарность Александру Ветрову за предоставленный для съемок мотоцикл.



