Новый внедорожный Renault появился в салонах

В шоу-румах дилеров появилась внедорожная версия практичного «каблучка» Dokker Stepway.

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Компания Renault объявила о начале продаж новой версии Dokker Stepway, которая уже представлена в шоу-румах всех дилеров марки.

Новая версия оснащается двумя двигателями на выбор. Dokker Stepway с 82-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 литра стоит от 1 059 990 рублей, а с 1,5-литровым турбодизелем мощностью 90 л.с. — от 1 179 990. Оба двигателя работают в паре с механической коробкой передач.

Внешне внедорожная версия отличается защитными накладками бамперов, расширителями колесных арок, рейлингами и хромированной окантовкой передних противотуманных фар.

Салон Dokker Stepway получил особую обивку сидений, обшитый кожей руль с логотипом Stepway и декоративные вставки под матовый хром, а на тыльной стороне передних кресел крепятся столики авиационного типа. Кроме того, у кресла водителя теперь есть подлокотник. Внедорожная версия во всех комплектациях оснащается кондиционером, круиз-контролем, подогревом передних сидений и легкосплавными дисками.

Среди опций, доступных за отдельную плату, — мультимедийная система с навигацией MediaNav 4.0 и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, парктроники и камера заднего вида.

Дорожный просвет Renault Dokker Stepway составляет 190 мм, а мотор защищен стальной защитой картера. Защиту имеет и топливопровод. Кстати, двигатель автомобиля адаптирован к пуску в зимних условиях и оборудован генератором повышенной мощности.

Выпускается Renault Dokker Stepway за рубежом — в Марокко.

Также в России начались продажи кросс-купе Renault Arkana, который уже можно протестировать у дилеров марки.

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Фото: Renault