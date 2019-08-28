Оформил ОСАГО по интернету. А если инспектор не поверит?..

Надо ли опасаться, что электронный полис обязательного страхования автогражданской ответственности вызовет сомнения у ДПС, — ведь в нем нет ни подписей, ни печатей? Нет, не стоит — распечатки достаточно, заверяет глава ГИБДД Михаил Черников. А осенью страховой полис можно будет предъявлять и на смартфоне.
В-класс в популярности на российском рынке уступает разве что кроссоверам. Но даже в мегавостребованном сегменте найдутся модели, с которыми никто не хочет связываться. Правда, при ближайшем рассмотрении нередко оказывается — дело-то не в том, что некоторые машины вышли неудачными, а в особенностях нашего рынка.
Один из важных вопросов, возникающих у тех, кто собирается обзавестись подержанным авто. Одни считают, что лучше взять свежий российский автомобиль, другие за те же деньги предпочитают иномарку постарше. Avtocod.ru рассказывает, к машинам какого года стоит присмотреться повнимательнее.