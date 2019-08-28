Оформил ОСАГО по интернету. А если инспектор не поверит?..

Надо ли опасаться, что электронный полис обязательного страхования автогражданской ответственности вызовет сомнения у ДПС, — ведь в нем нет ни подписей, ни печатей? Нет, не стоит — распечатки достаточно, заверяет глава ГИБДД Михаил Черников. А осенью страховой полис можно будет предъявлять и на смартфоне.

Подходит время продлевать ОСАГО. Можно ли купить электронный полис? Что предъявить по требованию ДПС, ведь в электронном письме нет ни подписей, ни печатей?

Елена Сергеевна, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Право гражданина (страхователя) на заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в виде электронного документа, а также обязанность каждой страховой компании (страховщика) обеспечить такую возможность закреплены в статье 15 федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В этом случае страховщик направляет страхователю страховой полис в форме электронного документа, который признается равнозначным документу на бумажном носителе.

Согласно статье 32 указанного закона водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа.

Аналогичное положение содержится и в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения. Кроме того, с 29 октября 2019 года вступят в силу изменения в указанный законодательный акт, принятые Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 88 ФЗ, предусматривающие, что страховой полис может быть представлен для проверки и в виде электронного документа. Иными словами, предъявлять сотруднику полиции распечатанную на бумажном носителе информацию нет необходимости. В этом случае проверка факта заключения договора обязательного страхования будет осуществляться путем запроса сведений о нем в соответствующей автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

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Фото: АГН «Москва»