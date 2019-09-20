Моем мотор сами — пошаговая инструкция
Эксперт «За рулем» рассказывает, как правильно использовать препараты для «сухой мойки».
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Можно ли применять «сухую мойку» для очистки моторного отсека? Можно. И даже нужно! Такая чистка лучше и безопаснее, чем традиционная влажная уборка. Однако и она требует аккуратности, ведь, несмотря на название, препараты «сухой мойки» все-таки сделаны на жидкой основе. И ими тоже несложно залить генератор, стартер или блок предохранителей. Так что не стоит использовать их исключительно ради красоты под капотом — рискуете потратиться на дорогостоящий ремонт.
1. Если вы все-таки решились помыть мотор, первым делом хорошенько пропылесосьте моторный отсек, чтобы удалить высохшую листву, тополиный пух, скопившийся песок.
2. Затем следует снять легкосъемные детали — крышки двигателя и блока предохранителей и т. п. Их можно помыть обычным способом, например шампунем и струей воды. Но можно использовать и препараты «сухой мойки».
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3. Для полноценной уборки лучше демонтировать пластмассовую накладку под поводками дворников. После этого откроется доступ к нише, где скапливаются кучи прелой листвы. С ними необходимо срочно распрощаться — иначе забудьте про чистый воздух в салоне. Залежи перегноя удаляем, а очищенные поверхности протираем тряпкой, смоченной хлоргексидином — это отличное и недорогое антибактериальное средство, которое используют для очистки кондиционеров.
4. Остальные загрязненные детали кузова и двигателя, а также шланги и жгуты проводов можно очистить ветошью. Идеальные средства для этой цели — как раз препараты «сухой мойки». Любой из них удалит грязь и маслянистые отложения быстрее, чем вода или тряпка, смоченная «вэдэшкой». Только обязательно действуйте по инструкции: смачиваем, выжидаем, удаляем вместе со следами грязи.
5. А вот на радиаторы наносить средства «сухой мойки» не следует. На неостывших после поездки ребристых поверхностях теплообменников они могут образовывать трудноудаляемую пленку, снижающую теплоотдачу.
- Полный список самых распространенных ошибок автомобилистов вы найдете по этой ссылке.
Фото: depositphotos
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