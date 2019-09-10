Новый BMW X6 с памятью на последние 50 м пути: это как? — журнал За рулем

Новый BMW X6 с памятью на последние 50 м пути: это как?

Таких опций еще ни у кого нет, даже в премиум-сегменте. Хрустальный селектор автомата — прикольная фишка, но не более того. А вот обогрев подлокотников или память пройденного пути — это уже заявка! Последняя функция позволяет машине в режиме автопилота вернуться задним ходом по своим же следам на расстояние до 50 метров.

BMW X6
BMW X6

BMW > X6

Третье поколение BMW Х6 выпускается в США, а в Европе продается очень скромными тиражами. Тем не менее баварцы решили справить его премьеру у себя на родине. Может, и зря: «ха-шесть» вызывает интерес разве что у наших соотечественников да вездесущих китайцев.

Честно говоря, наследник родоначальника сегмента купе-кроссоверов не сильно впечатлил. Внешность — без откровений. Отдельного упоминания заслуживает разве что опционная подсветка фирменных ноздрей радиаторной решетки — прежде баварцы подобной вещи не предлагали.
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Как водится, длина кузова увеличилась (+ 26 мм) и теперь составляет 4935 мм. В плечах Х6 стал шире на 15 мм. С шириной 2004 мм он обскакал флагманскую «семерку»! А вот высота кузова сократилась на 6 мм (1696 мм). Так что на заднем ряду как не было особого простора, так и нет — моя голова находится в опасной близости от потолка.

Как и раньше, Х6 базируется на платформе модели Х5. От него он унаследовал переднюю двухрычажку и заднюю многорычажку. В базе идут привычные пружины, но за доплату впервые можно будет получить пневмоподвеску на обеих осях, с которой ездовой комфорт выходит на недостижимый прежде уровень. Кроме того, за доплату теперь предлагается полноуправляемое шасси, а также активный задний стабилизатор.

Кроме того, потенциальный покупатель может выбрать внедорожный пакет (с расширенной защитой днища и задней блокировкой) или М-пакет (он подразумевает более жесткую подвеску, электронно-управляемый спортивный задний дифференциал, иной обвес кузова и «голосистую» выхлопную систему).

Всего будет четыре варианта двигателей. Дизельные 3-литровые «шестерки» развивают 265 (в России мощность базового дизеля снижена до 249 л.с.) или 400 «лошадей». Бензиновые моторы представлены 3-литровой 340-сильной «турбошестеркой» и 4,4-литровой «турбовосьмеркой» отдачей 530 л.с. С последним Х6 способен разменять вторую сотню всего через 4,3 с после старта — суперкаровский показатель.



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В салоне — знакомая по «икс-пятому» обстановка. Здесь точно такая же передняя панель с 12,3-дюймовым экраном мультимедиасистемы. Сама мультимедийка получила операционную систему OS 7.0 c управлением жестами и голосом, а также возможностью обновления через облако. Уже в базовом оснащении идет виртуальная панель приборов, и она мне не понравилась (я не знаю никого, кому она бы пришлась по душе) — странно видеть «гуляющую» против часовой стрелку тахометра.

Неоправданно кичливо выглядит и хрустальный селектор автомата. Основная же претензия к нему — неудачное расположение кнопки P, заставляющее неестественно выворачивать руку. Странным показалось и отсутствие мягкого покрытия в кармашках — даже в Тигуане оно имеется. Но в остальном отделка очень даже хороша. Здесь BMW традиционно на высоте. Нет претензий и к оснащенности. Особо порадовало, что с включением обогрева сидений автоматически активируется обогрев подлокотников — прежде такого не было. Не каждый представительский седан предложит такую функцию.

Само собой, в наличии имеется полуавтопилот, но это есть у каждого. А вот память на последние 50 метров пути — исключительно у BMW. Только представьте: заехали вы ночью по горной тропе наверх, а развернуться негде. Включаете заднюю передачу, и машина сама вырулит по своим следам обратно — настоящая находка для неопытных водителей!
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Новый BMW X6 с памятью на последние 50 м пути: это как?
Фото: «За рулем»
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