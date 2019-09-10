Новый BMW X6 с памятью на последние 50 м пути: это как?

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В салоне — знакомая по «икс-пятому» обстановка. Здесь точно такая же передняя панель с 12,3-дюймовым экраном мультимедиасистемы. Сама мультимедийка получила операционную систему OS 7.0 c управлением жестами и голосом, а также возможностью обновления через облако. Уже в базовом оснащении идет виртуальная панель приборов, и она мне не понравилась (я не знаю никого, кому она бы пришлась по душе) — странно видеть «гуляющую» против часовой стрелку тахометра.Неоправданно кичливо выглядит и хрустальный селектор автомата. Основная же претензия к нему — неудачное расположение кнопки P, заставляющее неестественно выворачивать руку. Странным показалось и отсутствие мягкого покрытия в кармашках — даже в Тигуане оно имеется. Но в остальном отделка очень даже хороша. Здесь BMW традиционно на высоте. Нет претензий и к оснащенности. Особо порадовало, что с включением обогрева сидений автоматически активируется обогрев подлокотников — прежде такого не было. Не каждый представительский седан предложит такую функцию.Само собой, в наличии имеется полуавтопилот, но это есть у каждого. А вот память на последние 50 метров пути — исключительно у BMW. Только представьте: заехали вы ночью по горной тропе наверх, а развернуться негде. Включаете заднюю передачу, и машина сама вырулит по своим следам обратно — настоящая находка для неопытных водителей!