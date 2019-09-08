10 главных премьер Франкфуртского автосалона

Автосалон во Франкфурте распахнет двери для журналистов 10 сентября, а для публики он откроется и вовсе 12-го. Однако главные новинки нам уже известны — читайте и наслаждайтесь!

Лет пять назад автосалонам ничто не угрожало — производители охотно привозили на них новинки, и никто даже не думал отлынивать. Однако в последние два-три года мы видим, что многие автоконцерны перестали принимать участие в выставках, устраивая премьеры на альтернативных площадках. Так, минувшей весной Женевский автосалон недосчитался едва ли не трети традиционных участников.

Впрочем, во Франкфурте такого количества «прогульщиков» не ожидается. Да и новинок запланировано на редкость много. О самых важных мы сейчас вам поведаем.

Audi RS6 Avant

Audi RS6 Avant

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Если в BMW недавно заявили, что М5 не будет предлагаться в кузове универсал, то их соседи из Audi, напротив, решили продвигать свой новый RS6 (по крайней мере — пока) исключительно в двухобъемном варианте.

От традиционных «шестерок» спортивная модификация отличается «злым» аэродинамическим обвесом (один только бампер с внушительными воздухозаборниками чего стоит!) и раздутыми колесными арками — ведь колея у RS6 расширена на 80 мм.

Как и у одноименного универсала прошлого поколения, в арсенал входят полный привод и 8-ступенчатый автомат. Четырехлитровый турбированный V8 тоже на месте, однако теперь он выдает 600 л.с. (было 560) и 800 Нм (против 700). Благодаря такому допингу машина стала заметно быстрее. Так, на старт до сотни теперь уходит 3,6 секунды — суперкаровский показатель!

BMW X6

BMW X6

Несмотря на то, что основной рынок сбыта подобного рода машин — это Америка, премьеру третьего поколения Х6 баварцы решили справить в Германии. Понимаем — приятно щегольнуть перед соотечественниками.

Автомобиль базируется на общей платформе с давно известным Х5, что означает возможность заказа пневмоподвески взамен стандартной «железной», активных стабилизаторов и подруливающей задней оси. Дизайн салона тоже общий. Несмотря на то, что новый Х6 вырос по всем направлениям (за исключением высоты), прибавки в просторе не наблюдается. Объем багажника составляет все те же 580 л.

Для Х6 заявлено четыре двигателя: два бензиновых (3,0 л, 340 л.с. и 4,4 л, 530 л.с.) и два дизельных (3,0 л, 265 л.с. и 3,0 л, 400 л.с.). Для России начальный турбодизель будет дефорсирован до налогововыгодных 249 л.с.

Hyundai i10

Hyundai i10

По сравнению с Россией, в Европе у компании Hyundai совсем другой модельный ряд. И открывает его микролитражка i10. Во Франкфурте корейцы продемонстрируют новое поколение «десятки».

Автомобиль стал выглядеть заметно солидней и благородней предшественника — сказываются и увеличившиеся размеры, и престижная двухцветная окраска кузова, и большие 16-дюймовые колеса (прежде — максимум 15-дюймовые). Заметно приятнее стал интерьер, получивший крупный экран мультимедийки и ряд других интересных опций, вроде кнопки запуска двигателя и беспроводного зарядника для смартфонов.

Базовый двигатель при объеме 1,0 л выдает все те же 67 сил и сочетается с 5-ступенчатой механикой. Мощность же 1,2-литрового агрегата, вопреки всем тенденциям, сократилась: 84 л.с. против прежних 87. Для этой версии в качестве альтернативы механике предлагается простенькая роботизированная коробка с одним сцеплением.

Mercedes-AMG GLB 35

Mercedes-AMG GLB 35

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Кроссовер GLB фирма из Штутгарта показала в начале лета, а сейчас они демонстрируют его спортивную модификацию. Опознать ее проще всего по китовому усу радиаторной решетки — верному признаку AMG-модификаций.

Главное же отличие скрывается под капотом — речь о 2-литровой бензиновой «турбочетверке», развивающей 306 л.с. мощности и 400 Нм крутящего момента. В связке с ним работает 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. С таким силовым агрегатом кроссовер катапультируется до сотни за 5,2 секунды. Максималка ограничена отметкой 250 км/ч. Чтобы на таких скоростях машина сохраняла адекватную управляемость, ее подвеска перенастроена. Также установлены усиленные тормоза.

Интересно, что для спортивной модификации мерседесовцы также ставят опционный третий ряд сидений. Никто из прямых конкурентов такого предложить не может.

Mercedes-Benz GLE Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe

Прошлой осенью Mercedes-Benz и BMW синхронно представили кроссоверы GLE и Х5 новых поколений, а нынешней с такой же синхронностью радуют публику их модификациями с кузовом купе.

По сравнению с исходником у GLE Coupe чуть короче колесная база, что позволяет мерседесовцам заявлять о его лучшем поведении в поворотах. А чтобы водитель и передний пассажир при скоростном вождении не выскальзывали из сидений, на все без исключения модификации установлены спортивные кресла с увеличенной боковой поддержкой.

Главная же мерседесовская фишка — опционное гидропневматическое шасси Е-АВС, наделяющее машину отменной плавностью хода и позволяющее регулировать дорожный просвет индивидуально для каждого колеса. Пока для GLE Coupe доступно только три двигателя: два дизельных (рядная шестерка 2.9 в зависимости от степени форсировки выдает 272 либо 330 л.с.) и один бензиновый (3,0 л, 435 л.с.).

Smart EQ Fortwo / Smart EQ Forfour

Smart EQ Fortwo/Smart EQ Forfour

Для европейцев показ обновленных Смартов станет приятным событием. Для нас же, напротив, оно навевает грусть. А все потому, что на свежих Fortwo и Forfour больше не будут устанавливаться двигатели внутреннего сгорания — только электрические. А поскольку в России слабо развита соответствующая инфраструктура, производитель «микробов» прекращает поставки.

Итак, отныне в задней части машины располагается 81-сильный электромотор, питающийся от литий-ионного аккумулятора емкостью 17,6 кВт.ч. Заявленный запас хода — 159 км. Для сугубо городской машинки — вполне нормально. На разгон до сотни двухместной версии требуется 11,5 с, а четырехместной — 12,7.

Интересно, что снаружи новые Смарты почти не изменились — перепутать с прежними их будет проще простого. А в интерьере новшеств и того меньше. Жаль только, что россияне этого оценить не смогут.

Porsche Macan Turbo

Porsche Macan Turbo

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Свой среднеразмерный кроссовер компания Porsche обновила еще в прошлом году, однако все это время посвежевший Macan предлагался без флагманской версии. Теперь она появилась.

Если прежде на «турбак» ставился двигатель V6 3.6 (400 л.с., 550 Нм), то теперь ему на смену пришел уже известный по Кайену V6 2.9 (440 л.с. и 550 Нм). Естественно, такой прирост благотворно сказался на динамике. Так, на достижение 100 км/ч теперь требуется 4,3 секунды (на 0,3 с быстрее прежнего показателя), а максималка поднялась до 270 км/ч (было 266).

Стоит заметить, что на топ-версию устанавливаются продвинутые тормозные диски Porsche Surface Coated Brake с покрытием из карбида вольфрама, которые отличаются большей эффективностью и лучшей износостойкостью.

SEAT Tarraco FR

SEAT Tarraco FR

Вообще-то, машины у нас непопулярны (бренд SEAT в России так и не смог закрепиться), однако не рассказать об этом автомобиле все же нельзя. А как иначе, ведь Tarraco представляет собой брата-близнеца Skoda Kodiaq, что означает вероятность получения схожей версии и у чешского кроссовера.

Итак, перед нами — первый в истории Сеата плагин-гибридный автомобиль. Источником движения служит 1,4-литровая бензиновая «турбочетверка», которой ассистирует электромотор на 85 кВт. Совокупная мощность силовой установки равна 245 л.с. Этого достаточно, чтобы набрать сотню за 7,4 секунды и достичь предельных 217 км/ч.

Тяговая батарея емкостью 13 кВт.ч размещена под полом. При полном ее заряде кроссовер способен проехать 50 км на одной только электротяге.

Volkswagen T-Roc Convertible

Volkswagen T-Roc Convertible

Сложно сказать, на что рассчитывают ребята из VW, демонстрируя открытую версию кроссовера T-Roc, ведь все автомобили с таким кузовом (последние примеры — Nissan Murano CrossCabriolet и Range Rover Evoque Convertible), мягко говоря, не встретили энтузиазма у покупателей.

От исходника «кабрик» отличается удлиненной на 40 мм колесной базой, усиленной рамкой ветрового стекла и полом. Тканевая крыша складывается/раскладывается за 9 секунд — причем трансформацию можно проводить и на ходу (до 30 км/ч).

Потенциальным покупателям предлагается выбор из двух вариантов бензиновых турбодвигателей: 115-сильного 1.0 TSI и 150-сильного 1.5 TSI. С «верхним» мотором будет сочетаться не только механика, но и робот DSG.

Nissan Juke

Nissan Juke

Первое поколение Джука, дебютировавшее в далеком 2010 году, оказалось сверхуспешным — в Европе эта машина долгое время лидировала по продажам в своем сегменте. Неудивительно, что японцы не решились отказаться от успешной внешней стилистики — экстерьер новой модели выдержан в узнаваемом ключе. Габариты заметно подросли, благодаря чему салон избавился от былой тесноты. Так, запас пространства для ног задних пассажиров вырос сразу на 58 мм. Просторнее стал и багажник (422 л вместо 354).

По заверению ниссановцев, салон отделан более дорогими материалами, богаче стало и оснащение. Ну а самое ценное приобретение — система полуавтономного вождения ProPilot, уже известная по модели X-Trail.

Возможности выбора двигателя нет — на Juke устанавливается только трехгоршковый бензиновый агрегат 1.0 DIG-T отдачей 117 л.с. и 180 Нм. В качестве альтернативы 6-ступенчатой механике предлагается 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод — только передний. До нас новый Juke не доберется — нам уготован Nissan Kicks, который россиянам представят совсем скоро.

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Фото: фирмы-производители