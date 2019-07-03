Новый BMW X6 светится в темноте

Третье поколение кросс-купе BMW X6 стало мощнее, технологичнее и обзавелось рядом забавных особенностей наподобие подсветки решетки радиатора.

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Мы уже публиковали фотографии кросс-купе нового поколения, внешность которого стала агрессивнее и спортивнее. Теперь BMW опубликовал подробности о своем новом X6.

BMW X6 третьего поколения построен на новой платформе CLAR, которая позволила оснастить его более интересными двигателями. Как мы и предполагали, самые скромные версии sDrive40i и xDrive40i оснащены 3-литровым рядным турбодвигателем мощностью 340 л.с. и 447 Нм. То есть мотор стал мощнее на 33 л.с. и 47 Нм. В результате до скорости 100 км/ч кросс-купе с этим агрегатом разгоняется за 5,2 секунды в версии sDrive и за 5,3 секунды в версии xDrive.

BMW X6 M50i получилт 4,4-литровый битурбированный двигатель V8 мощностью 530 л.с. и 750 Нм, что на 78 л.с. и 100 Нм больше, чем прежде. Для разгона до 100 км/ч X6 M50i требуется всего 4,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 249 км/ч.

Оба мотора оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Передняя подвеска имеет два поперечных рычага, а задняя — пять, что делает новый BMW X6 более маневренным. Пакет Dynamic Handling делает кросс-купе еще интереснее. В него входят активная стабилизация кренов и активное рулевое управление. Первая система использует электрические поворотные двигатели, а вторая поворачивает задние колеса в зависимости от скорости и дорожных условий.

Модель xDrive40i оснащается внедорожным пакетом, в который входят пневматическая подвеска, задний дифференциал M Sport с электронным управлением и четыре режима езды по бездорожью: снег, песок, гравий и камни.

BMW X6 получил седьмую версию BMW Live Cockpit с iDrive. В нее входят 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и сенсорный экран на центральной консоли той же диагонали, голосовой помощник «Hey, BMW» с функцией управления жестами, Wi-Fi, беспроводная зарядка и поддержка Apple CarPlay.

В стандартное оснащение BMW X6 входит система Active Driving Assistant, которая имеет множество функций. Это и радиолокационный круиз-контроль, система мониторинга мертвых зон, система предупреждения о возможных столкновениях с препятствиями впереди и функция контроля дистанции во время парковки. За дополнительную плату можно оснастить кросс-купе системой удержания автомобиля в полосе и помощи при смене полосы движения, системой предотвращения боковых столкновений и рядом других.

Уже известна стоимость кросс-купе BMW X6 третьего поколения в США. Версия sDrive40i стоит там от 64 300 долларов (4 065 464 рубля), xDrive40i — от 66 600 долларов (4 210 885 рублей), а M50i — от 85 650 долларов (5 415 350 рублей).

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Фото: BMW