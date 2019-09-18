Придумано немцами: 8 смелых авторешений

1. Лошадиную силу — велосипеду
Велосипед с двухтактным моторчиком ДКВ в одну лошадиную силу проложил дорогу массовому немецкому автомобилю. Построенный сто лет назад, в 1919 году, мотовелосипед оказался незаменим в послевоенной Германии. Лицензию приобрели около 20 фирм, а выпуск великов через пару лет достиг 20 тысяч в год. Марка ДКВ произошла от рекламного слогана «DKW — Das kleine Wunder» (маленькое чудо). Вскоре эта марка украсила мотоциклы, а затем и автомобили. Их общим признаком был двухтактный двигатель.
Когда металл в дефиците
Автомобили с эмблемой ДКВ дебютировали в 1931 году. DKW F1 (от слова Front — перед) — первая переднеприводная модель массового производства. Необычна и конструкция кузова: деревянный несущий (!) каркас с фанерной обшивкой и оклейкой кожзаменителем. Конечно, крылья, капот и детали моторного отсека — стальные, но и с ними масса машины укладывалась в 600 кг, так что 18 «лошадок» ей хватало. Наряду с семейными авто делали двухместные: этот родстер выглядит щеголевато, хоть и наполовину деревянный...
На автодром — с мотором от мотоцикла
Тридцатые годы прошлого века — эпоха битвы за скорость. Слабосильные ДКВ не стояли в сторонке: гоночный «F1 Monoposto» (одноместный) имел 500-кубовый мотоциклетный мотор с нагнетателем. Он выдавал аж 26 сил и разгонял болид до нешуточных (зря улыбаетесь!) 140 километров в час. Конечно же, двигатель у него двухтактный, а привод — передний, большая редкость для машин подобного типа. «Монопосто» был построен в 1931-м и воссоздан в 2009 году.
Полтысячи сил без электроники и впрыска
Этот монстр — не чета двухтактному «Монопосто», хотя они почти ровесники. Серию двигателей V16 для гоночных автомобилей «Ауто Унион» построили в 1934–1938 годах. При рабочем объеме от 4,5 до 6,3 л они выдавали от 295 до 545 лошадиных сил. Сложность конструкции не пошла в ущерб надежности: моторы принесли фирме десятки побед и рекордов. Среди особенностей — сборный коленвал на подшипниках качения, объемный нагнетатель на впуске, привод всех клапанов от единственного распредвала между блоками цилиндров. Причем угол развала блоков — всего 45 градусов.
Родстер из столярного цеха
Автозаводы освоили штамповку и сварку крупных стальных деталей сложной формы лишь к середине 1930-х годов. Неудивительно, что дерево применяли для изготовления кузовов вплоть до 1960-х, а уж в тридцатые без него редко кто обходился. Разрезная модель родстера Ауди-225 представляет характерную комбинацию стальной несущей рамы, деревянного каркаса и листовой обшивки кузова. Но даже в век машин плавный изгиб верхней кромки дверей с переходом в спинку сидений вызывал ассоциации с конными экипажами.
Крылья станут помехой
Материалы по теме
Так решил Пауль Яраи — конструктор, исследователь аэродинамики кузова. Его творение Хорьх-930S произвело фурор на Берлинской выставке 1939 года. Плавные формы цельнометаллического кузова без подножек, с зализанными крыльями и гнутым стеклом, буквально устремлены в будущее. Раскладной передний диван, штатное радио и, представьте, рукомойник в переднем крыле создавали особый комфорт в дальних поездках.
Но вскоре о мирных путешествиях пришлось надолго забыть, а таких красавцев сделали меньше десятка, в том числе для Советской военной администрации в Германии.
Век химии: пластмасса вместо фанеры
Материалы по теме
В 1950-е годы машины из Цвиккау повторяли конструкцию ДКВ, однако на смену фанерной обшивке кузовов пришла пластмасса. Основой для нее служили отходы переработки хлопка. Чесальная машина (в глубине кадра) превращала их в полотно, которое пропитывали фенолформальдегидной смолой. Детали из такого материала формовали на прессах подобно стальным: это гораздо эффективнее, чем выклеивать из стеклопластика.
На фото — неокрашенная малолитражка Цвиккау Р70, предшественница знаменитого Трабанта, чьи навесные детали также были пластмассовыми.
Британский джентльмен немецких кровей
Материалы по теме
Полюбуйтесь: в музее Августа Хорьха выставлен кузов престижного кроссовера Bentley Bentayga. Такие кузова делают по соседству на заводе Фольксвагена и отправляют в Англию для окончательной сборки... с немецкими же агрегатами. Такой маневр тешит самолюбие англичан — хотя, без преувеличения, этот «британец» придуман в Германии. Кстати, в Цвиккау строят кузова и для других моделей марки Бентли, принадлежащей Фольксвагену с 1998 года. Метод «трансконтинентальной» сборки использовал целый ряд фирм, но немецкий концерн, пожалуй, наиболее успешно.
***
Мы показали лишь несколько примеров изобретательности немецких инженеров — преимущественно из прошлого века. Нынешнее поколение озабочено актуальными вызовами: экологией, безопасностью, экономией ресурсов — всего не перечислишь. Можно не сомневаться — решая новые проблемы, потомки Хорьха и Даймлера удивят нас еще не раз.
- Совершить увлекательную экскурсию по Рижскому Мотор-музею можно тут.
- Лучшие автомобильные аксессуары поставляют нам также немцы. Фирменный бокс из Германии Thule Motion XL 800 сейчас можно купить по специальной сниженной цене. Количество ограничено!