Можно ли ехать без аккумулятора? Эксперимент «За рулем»

Без аккумулятора можно проехать хоть через всю страну. Правда, есть нюансы.

Доехать без аккумулятора автовладельцу предстоит всего в нескольких случаях:

аккумулятор похищен;

АКБ «замкнуло» и она не подает признаков жизни;

наконечник провода свалился с клеммы аккумулятора.

Во времена карбюраторных моторов все было просто. Доехать на карбюраторной машине без АКБ можно, но надо включить побольше потребителей, чтобы напряжение генератора не было слишком большим.

А в новые времена, когда все двигатели снабжены системой впрыска топлива, многое зависит от степени совершенства конструкции.

Мы провели эксперимент. Лада Ларгус с двигателем К4М на снятие клеммы при запущенном двигателе отреагировала небольшим снижением напряжения — вместо 14,3 В с подключенной батареей стало 13,9 В. Двигатель устойчиво работал во всех режимах движения, напряжение при подключении всех возможных потребителей не снижалось. Иными словами, у машины хватает интеллекта почувствовать отключение АКБ и, для страховки, чуть снизить рабочее напряжение. Ехать можно хоть через всю страну: только мотор не глушить или потом пускать его с буксира либо прикуривать. Все получается легко.

Лада Веста с шестнадцатиклапанным вазовским мотором тоже не заглохла после снятия клеммы, но при прогазовках напряжение полезло до 14,7 В. А на сбросе оборотов тестер фирмы Bosch несколько раз фиксировал напряжение чуть выше 10 В. Работа генератора неустойчива, фары все время помаргивают. Но и здесь можно добраться до места, если очень приспичит. Только, как и сорок лет назад, лучше включить побольше потребителей, чтобы погасить скачки напряжения.

Современные системы управления двигателем защищают бортовую электросеть при случайном отсоединении клеммы батареи. А значит, позволяют доехать вообще без АКБ.

Совет экспертов «За рулем»: Если доведется ехать совсем без АКБ, то позаботьтесь об изоляции плюсовой клеммы от кузова. Лучше всего замотать клемму несколькими слоями полиэтиленовой пленки и затем затолкать в пластиковую бутылочку.